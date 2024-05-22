兩黨眾議員提案 強制規定正副總統公布當選前兩年稅表

兩黨眾議員提案聯合提案，希望強制規定正、副總統必須公布入主白宮之前兩年、執政期間以及卸任後兩年之間的稅表。(路透)

華爾街日報22日獨家報導，眾議院監督問責委員會(House Oversight Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer)及委員會民主黨 籍成員波特(Katie Porter)計畫今天(22日)聯合提案，強制規定正、副總統必須公布入主白宮之前兩年、執政期間以及卸任後兩年之間的稅表。

報導分析，柯默與波特是頗具影響力的兩黨眾議員組合，提案內容旨在要求正、副總統家庭成員財務狀況得以進一步公開透明，但提議卻很快遭到白宮反對。提案當中強制規定正、副總統的兒女、兄弟姊妹與姻親等近親必須公布來自外國實體(foreign entities)的大規模饋贈及貸款。

報導指出，共和黨國會議員對拜登家庭海外生意展開調查，民主黨國會議員則對前總統川普 家族事業及川普企業收受外國付款展開調查，政治理念截然不同的柯默與波特決定聯手提案。

共和黨眾議員對拜登與拜登次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)的彈劾調查便由柯默領軍，但調查行動基本上陷入停滯。柯默受訪時說，感覺推出一項很好的提案，有助於解決有關總統家族成員要不要公布財務狀況的「灰色地帶」(gray area)問題。

柯默說，波特支持提案並不是為了向川普找麻煩，「我也不是為了找拜登的麻煩」。

公布稅表為歷年來總統慣例，但法律並未強制規定。拜登主動公布多年稅表，川普則以正在接受稅務稽核為由拒絕公布。2022年底，民主黨籍眾議員公布川普的6年報稅紀錄。

波特指出，提案以公平立場設法解決最近幾位總統出現的各種狀況。

報導指出，提案消息曝光後，某些民主黨人士便出面反對，認為把川普的利益衝突與拜登相提並論有失公允，消息人士則說白宮將對提案表示反對。

民主黨國會黨團幹部助理則表示，這是以立法提案的形式掩蓋政治操作，因為提案人是「讓美國再度偉大」(MAGA)極端路線共和黨員，對拜登發動彈劾失利之後想要另起爐灶。

另一方面，眾院監督問責委員民主黨籍資深成員、馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)與民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)聯合提案，禁止總統與聯邦官員在未經國會授權的情況下，在執政期間以及卸任兩年之內接受外國政府提供薪酬(emoluments)。