兩黨眾議員提案 強制規定正副總統公布當選前兩年稅表
華爾街日報22日獨家報導，眾議院監督問責委員會(House Oversight Committee)共和黨籍主席柯默(James Comer)及委員會民主黨籍成員波特(Katie Porter)計畫今天(22日)聯合提案，強制規定正、副總統必須公布入主白宮之前兩年、執政期間以及卸任後兩年之間的稅表。
報導分析，柯默與波特是頗具影響力的兩黨眾議員組合，提案內容旨在要求正、副總統家庭成員財務狀況得以進一步公開透明，但提議卻很快遭到白宮反對。提案當中強制規定正、副總統的兒女、兄弟姊妹與姻親等近親必須公布來自外國實體(foreign entities)的大規模饋贈及貸款。
報導指出，共和黨國會議員對拜登家庭海外生意展開調查，民主黨國會議員則對前總統川普家族事業及川普企業收受外國付款展開調查，政治理念截然不同的柯默與波特決定聯手提案。
共和黨眾議員對拜登與拜登次子杭特‧拜登(Hunter Biden)的彈劾調查便由柯默領軍，但調查行動基本上陷入停滯。柯默受訪時說，感覺推出一項很好的提案，有助於解決有關總統家族成員要不要公布財務狀況的「灰色地帶」(gray area)問題。
柯默說，波特支持提案並不是為了向川普找麻煩，「我也不是為了找拜登的麻煩」。
公布稅表為歷年來總統慣例，但法律並未強制規定。拜登主動公布多年稅表，川普則以正在接受稅務稽核為由拒絕公布。2022年底，民主黨籍眾議員公布川普的6年報稅紀錄。
波特指出，提案以公平立場設法解決最近幾位總統出現的各種狀況。
報導指出，提案消息曝光後，某些民主黨人士便出面反對，認為把川普的利益衝突與拜登相提並論有失公允，消息人士則說白宮將對提案表示反對。
民主黨國會黨團幹部助理則表示，這是以立法提案的形式掩蓋政治操作，因為提案人是「讓美國再度偉大」(MAGA)極端路線共和黨員，對拜登發動彈劾失利之後想要另起爐灶。
另一方面，眾院監督問責委員民主黨籍資深成員、馬里蘭州聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)與民主黨康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)聯合提案，禁止總統與聯邦官員在未經國會授權的情況下，在執政期間以及卸任兩年之內接受外國政府提供薪酬(emoluments)。
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