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藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

華警疑涉中「獵狐行動」被FBI調查 遭紐約市警解雇

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

記者張聲肇／即時報導
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

警方21日表示，來自中國的博士生蔡可欣（Kexin Cai，譯音）5月15日騎電動腳踏車出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。

佛蒙特州溫莎市漁民20日下午4點左右報警，說河裡有浮屍，警方趕至該地，於下午5點36分撈起檢驗，確證是蔡可欣。初步調查顯示，無他殺嫌疑。

黎巴嫩市警局5月17日就收到通知，說這位達特茅斯學院（Dartmouth College ）26歲的博士班學生兩天前失蹤。通報她失蹤的人告訴警方，她15日下午騎電動腳踏車出門後，就不見人影。

警局很快就派人搜尋，同時於周末展開｢大範圍的調查與搜尋｣行動，到20日都未停歇。兩家當地店鋪的監視錄影紀錄顯示，15日傍晚6點左右，蔡停下來買了東西後，就騎著電動腳踏車往南從新罕布夏州10號道路，朝西黎巴嫩（ West Lebanon）方向前進。

當地執法機構、達特茅斯學院治安單位、新罕布夏州漁獵局、慈善機構等，連續幾天聯手在新罕布夏州名為Boston Lot and Wilder Dam 的自然保護區進行搜尋。

中國出生的蔡可欣有心理健康問題，失蹤前達「危機」程度，曾到學校醫務室求醫。該校研究所與高級研究院院長卡爾（Jon Kull）說，她是心理學與腦部科學博士班二年級的學生，專注研究自閉症患者溝通困難的問題。

卡爾引述她的指導老師，說她具有「罕見的天分，人又謙虛，待人真誠，人見人愛。她很愛貓，幾乎每一張海報或報告，都會夾帶貓咪的照片。可欣很愛（佛蒙特州）上谷（Upper Valley）地區，在這裡，她找到爬山、滑雪、道路旅行的樂趣。」

卡爾又表示，「我感謝許多學生、教職員和執法單位聯手搜尋她，特別是她的實驗室、心理學與大腦科學系、以及我們的國際社團，不辭辛勞的協調在社區尋找 。我原本期待會有不同的結果」。學校也對受蔡可欣去世影響的任何人提供相關資源。

位於新罕布夏州漢諾維的達特茅斯學院，是八所常春藤大學之一，有6746名學生，是常春藤規模最小的大學。

新罕布夏州 常春藤 佛蒙特州

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