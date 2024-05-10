川普「封口費」案旁聽席 成紐約最新熱門觀光景點

川普「封口費」案旁聽席已經成為紐約專屬的觀光景點，天剛亮就有人龍在法院門口等候，排隊民眾則三教九流都有。(美聯社)

華爾街日報10日報導，前總統川普 「封口費」案少數開放民眾入座的旁聽席，儼然成為紐約目前最熱門的觀光 景點，天剛亮就有人龍在法院門口等候，排隊民眾則三教九流都有。

來自德州奧斯汀(Austin)的48歲人身傷害律師塞爾登(Jon Selden)，帶著妻子到紐約慶祝結婚21周年，行程包括欣賞百老匯表演、到蘇活區購物以及在中央公園享受早午餐(brunch)。周一早晨，塞爾登四點半就起床，從下榻飯店步行到曼哈頓刑事法院，希望能在「封口費」案旁聽席搶到座位。

排隊三小時的塞爾登受訪時說，太太則另有計畫，想去做spa。

報導指出，「封口費」案旁聽席已經成為紐約專屬的觀光景點，即使對於閱歷豐富的遊客來說，官司仍有許多看點：性愛、名人、政治、金錢。主要人物包括成人電影豔星、八卦報紙媒體大亨、前任白宮幕僚以及可望代表共和黨參加今年總統大選的候選人。

來自費城 郊區的觀光客、已退休軟體工程師巴斯坦(Anthony Bastian)說，「封口費」案卡司陣容非常精彩。

報導指出，只要是「封口費」案開庭的日子，法庭外就有上百名紐約客及觀光客排隊，希望能在法庭裡木質座椅的旁聽席取得座位，或者至少可以看到法院閉路電視轉播。

法庭裡視野較好的座位是為採訪媒體、律師與其他來賓事先保留，僅約6名到8名排隊者可以進入1530號法庭(Room 1530)後方的旁聽席，坐在旁聽席的民眾必須伸長脖子，在特勤局探員及法警層層戒備之間，設法看到川普及證人的身影。

來自密蘇里州春田(Springfield)的51歲婦人鮑爾(Alison Bauer)到紐約幫忙女兒從宿舍搬出，花了245元透過代客排隊服務公司Same Ole Line Dudes請人凌晨3點在法院外排隊，她則在4小時之後才到法院，順利進入旁聽席。

她說：「我丈夫是律師，我從沒去法院看他工作的樣子，但我從新聞一直關注這件訴訟。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點