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川普考慮副總統競選搭檔 法新社點名可能人選

中央社華盛頓10日綜合外電報導
前總統川普。歐新社
前總統川普。歐新社

隨著共和黨預計於7月全國代表大會提名前總統川普參選11月總統大選，川普正考慮可能的競選搭檔，川普的抉擇受到外界矚目。法新社點名此人可能是忠誠的前軍官、川普的前競爭者或政壇新人。

一位精明幹練的副總統競選搭檔能幫助川普（Donald Trump）擴大支持基礎，在川普準備於11月大選二度對決尋求連任的總統拜登（Joe Biden）時，有些人似乎已浮現成為最有可能站在川普身旁的人。

●非裔聯邦參議員提姆．史考特（Tim Scott）

來自南卡羅來納州的非裔聯邦參議員提姆．史考特是堅定的保守派而且信仰虔誠，川普中意他已不是祕密。提姆．史考特成為川普的副總統競選搭檔所具備的優點，也是眾所皆知。

川普常稱讚提姆．史考特的忠貞不二；現年58歲的提姆．史考特曾是川普爭取共和黨總統提名初選路上的競爭者。

若提姆．史考特成為川普的競選搭檔，有望幫助川普贏得黑人選民支持，而這些選民在上次2020總統大選主要支持拜登。

●聯邦眾議員史黛芬妮克（Elise Stefanik）

現年39歲的史黛芬妮克剛進入國會時被認為是溫和派，但在她迅速崛起、成為眾議院共和黨黨團新主席後，路線突然轉向右派，這能用2個字來解釋：川普。

紐約州聯邦眾議員史黛芬妮克全盤接收億萬富豪川普所有的理念，此舉贏得川普的認可和賞識。

如果川普競選團隊有她擔任副總統競選搭檔，可能贏回一些2016年大選後不再支持川普的婦女票。

●聯邦參議員范斯（J.D. Vance）

范斯未必每時每刻都是川普的粉絲，川普三不五時喜歡提到這一點。若把現年39歲的前軍官范斯排除於潛在副總統競選搭檔人選外，可能面臨極大的風險。

在俄亥俄州選上第一任聯邦參議員的范斯，已在共和黨圈子結交許多盟友，尤其是因為他有能力為該黨募集大筆資金。

●聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）

川普與佛州聯邦參議員魯比歐過去曾有一段競爭關係。魯比歐曾在2016年共和黨總統提名初選與川普競爭，期間曾公開嘲諷川普的膚色和小手。

不過，這兩位競爭對手似乎已言歸和好。

川普權衡從拉丁裔選民獲得支持的可能性時，可能考慮現年52歲的古巴移民之子魯比歐。魯比歐對外交政策頗感興趣。

●前南卡羅來納州州長海理（Nikki Haley）

海理是川普在共和黨總統提名初選中最後一位競爭對手，川普挑選她作為副手將是令人意外的選擇。但共和黨出了一位副總統海理也不無可能。

現年52歲的海理尚未表態支持在初選最後數月稱她是「笨蛋」的川普。

●共和黨潛在副總統競選搭檔其餘人選

北達科他州州長柏根（Doug Burgum）和佛州聯邦參議員芮克．史考特（Rick Scott）也被視為可能的搭檔人選，但由於他們都是白人富裕階層，與川普的互補性不大。

其他人選包含在共和黨初選第1場辯論嶄露頭角的政壇新人、企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）、非裔共和黨籍聯邦眾議員唐納德斯（Byron Donalds），以及共和黨籍前電視新聞女主播雷克（Kari Lake）。

此外，南達科他州州長諾姆（Kristi Noem）向來被視為川普競選總統的潛在搭檔，但自從她日前透露自己親手射殺一條無法馴服的寵物犬後，她的政治身價應聲暴跌。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 共和黨 參議員

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