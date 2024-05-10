拜登最快下周對中國電動車等產業祭出關稅

拜登總統最快將於下周針對包括電動車在內等中國產業祭出關稅。(路透)

彭博新聞10日報導，拜登 總統最快將於下周針對包括電動車 在內等中國產業祭出關稅 。消息人士指出，拜登對中國開徵關稅的目標僅鎖定戰略產業(strategic sectors)，有別於前總統川普對所有中國商品全面加徵關稅的提議。

報導指出，川普任內於2018年根據美國貿易法「301條款」(Section 301)做出關稅檢討，如今拜登政府決策是美方檢討之後的最終結果。兩名知情人士說，美國將針對重要產業加碼祭出新關稅，包括電動車(EVs)、電池以及太陽能電池，現行中國進口關稅則大致維持不變；拜登政府預計下周二做出宣布。

彭博報導分析，雖然決策可能延後，但拜登動作透露了美國在與中國的經濟競爭裡，做出了迄今的最大動作。拜登上個月表示擬對中國進口鋼鐵、鋁製品調高關稅，並對中國造船產業啟動最新一波調查。

拜登政府打算對中國電動車等產品加徵關稅的消息傳出，人民幣匯率走弱，滬深300指數(CSI 300 Index)出現最高0.6%跌幅。

安本資產管理投資經理黃新耀(Xin-Yao Ng)指出，這項消息肯定讓投資人對於可能受到衝擊的股票感到卻步。他說，寧德時代新能源科技公司(Contemporary Amperex Technology Co.)等綠能產業大廠已經紛紛減少美國出口。黃新耀說：「大家都知道有風險。」

拜登政府即將宣布的關稅規模有多大、稅率多少、多少產業受到影響等細節，目前尚不清楚。白宮拒絕對彭博報導發表評論。

拜登上個月說，美國要正面迎戰中國「不公平的經濟措施及過度生產」。他說：「我不是要跟中國對抗，我要的是公平競爭。」

彭博報導分析，拜登政府開徵關稅對於中國企業的立即影響可能不大，因為中國的電動車製造廠早就已經基於關稅考量明顯避開美國市場；中國的太陽能產業為避免貿易障礙，絕大多數對美國出口是透過第三國完成，美國企業則希望拜登政府對這個項目產品同樣調高關稅。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點