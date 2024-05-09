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「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

世界新聞網王若馨／即時報導
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追，這段令許多人心碎的影片近日在網路瘋傳。

在加州，故意遺棄動物屬於輕罪，最高可判處六個月徒刑及1000元罰款。

每日郵報找到把狗丟掉的22歲女子吉卜莉‧強生(Jubree Johnson)，她表示，自己和21歲的男性友人凱伊(Mack Kaye)在閒逛時看到這隻幼犬，一時興起想要收留牠，但後來改變心意，所以才把牠扔回街上。

她說：「不是我拋棄牠，這隻狗本來就沒人要。牠不是我們的狗。」

影片來源：YouTube Inside Edition

吉卜莉說，凱伊常跟她說想要養狗，所以當他看到這隻在路邊的小狗時，他們停下車去撫摸小狗。小狗表現得很開心，於是他們把狗抱到了車上。

她說，小狗對他們很親暱，「也許牠認為我們要帶牠回家。」

但吉卜莉表示，十分鐘後她跟凱伊說，他是個窮學生，根本沒能力照顧狗；兩人試圖把狗送去動物收容所，但當日是周末，收容所沒有開門。

吉卜莉說，她沒有汽油錢駛往其他的收容所，她認為若把狗放走，可能會有其他人撿到牠。

吉卜莉說，她知道這段影片引起了一些反應，但「我不認為我們做錯了什麼。」

所幸有人從監視影片中目擊到這個過程，幾經波折，這隻小狗已被位於北卡的救援組織收養，牠的新主人海耶斯(Meredith Gintzig-Hayes)是一名救護員，看到影片後就強烈表示要收養牠，並希望能把牠訓練成一隻治療犬。

海耶斯表示不相信吉卜莉的說詞，「如果小狗才跟他們相處一小時或更短的時間，小狗不可能那樣子追車。」

小狗被命名為「鳳凰」(Phoenix)，取其重生之意。

拋棄小狗的吉卜莉‧強生。(擷自Instagram)
拋棄小狗的吉卜莉‧強生。(擷自Instagram)

加州 德國 北卡

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