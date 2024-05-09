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川普18歲兒子拜倫 獲選共和黨佛州無選區代表

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川普18歲兒子拜倫 獲選共和黨佛州無選區代表

記者顏伶如／即時報導
前總統川普(左二)18歲兒子拜倫‧川普(右二)獲選為共和黨全國代表大會佛州無選區黨代表。(路透)
前總統川普(左二)18歲兒子拜倫‧川普(右二)獲選為共和黨全國代表大會佛州無選區黨代表。(路透)

有線電視新聞網(CNN)9日報導，根據共和黨佛羅里達州黨部黨代表名單，前總統川普的18歲么兒拜倫‧川普(Barron Trump)獲選為共和黨全國代表大會(Republican National Convention，RNC)佛州無選區黨代表(at-large delegate)。拜倫‧川普出任佛州黨代表的消息是國家廣播公司(NBC)8日晚間搶先披露，報導中指出，下周將從高中畢業的拜倫成長過程中一直受到保護，避免曝露於政治聚光燈底下，但很快就會登台亮相。

2006年出生的拜倫‧川普今年3月剛屆滿18歲，跟其他家族人員一樣獲得共和黨無選區黨代表身分，包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)、次女蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)。艾瑞克‧川普還有佛州黨代表主席頭銜。

與川普有多年交情的佛州豪宅房地產開發商威科夫(Steve Witkoff)、贏家團隊出版社(Winning Team Publishing)創辦人兼川普盟友高爾(Sergio Gor)也都名列佛州黨代表名單。

共和黨全國代表大會今年7月將在密爾瓦基舉行。主辦單位上個月向特勤局(Secret Service)提出要求，希望會議期間能將抗議人士隔離在距離會場更遠的外圍。

川普日前表示，可能會在共和黨全國代表大會期間宣布競選搭擋。

川普2016年、2020年大選都在佛州勝出，2020年雖然連任失敗，在佛州得票率還是領先拜登總統3%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 佛州 共和黨

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