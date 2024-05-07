阿州檢察長揚言起訴協助赴外州墮胎 聯邦法官打回票

阿拉巴馬州墮胎爭議在法院繼續延燒。(美聯社)

最高法院2022年推翻墮胎 權保障判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，阿拉巴馬州 幾乎全面禁止墮胎，唯有孕婦性命垂危的情況例外，共和黨籍阿州檢察長馬歇爾(Steve Marshall)更揚言要對協助孕婦前往外州墮胎者提出重罪起訴。維權團體對馬歇爾提告，馬歇爾向法院聲請駁回起訴，但被阿拉巴馬中區聯邦區域法院法官湯普森(Myron Thompson)打回票。

新聞周刊(Newsweek)7日報導，湯普森裁定維權團體對馬歇爾提告的訴訟得以繼續進行。湯普森在裁決書中指出：「這起案件純粹就是某一州不能禁止居民到別州，也不能禁止居民協助他人到別州，去從事在當地屬於合法的行為。」

湯普森在裁決書中舉例說，阿拉巴馬州不能限制居民不能到加州 去從事在當地屬於合法的行為，加州同樣不能限制居民不能到阿州從事當地合法行為。

湯普森指出：「從這個角度來看，這起案件的決定並沒有特別困難，若有限制可能侵犯憲法保障的遷徙自由以及言論自由。」

阿拉巴馬州州法幾乎全面禁止墮胎，強暴、亂倫懷孕也不准墮胎，唯一例外是孕婦面臨生命危險時。

阿州醫療業者去年向阿拉巴馬中區聯邦區域法院遞狀控告馬歇爾，因為馬歇爾2022年時揚言要對協助孕婦到外州對胎的居民祭出重罪起訴，違反州法協助墮胎條款、串謀條款者恐面臨坐牢下場。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)生育自由計畫(Reproductive Freedom Project)是對馬歇爾提告的團體之一。生育自由計畫資深律師布羅斯(Meagan Burrows)說，法官的裁決給反墮胎政治人物傳達強烈訊息，那就是禁止墮胎州如果阻止民眾前往合法墮胎的外州墮胎，就是「公然違憲」。

布羅斯表示，對於法官裁定訴訟得以繼續進行的決定感到欣慰，「我們會持續奮鬥，讓檢察長揚言起訴的威脅從此畫下句點」。