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「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

編譯周辰陽／即時報導
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

紐約郵報6日引述當地警方說法報導，德州有名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。

影片來源：YouTube KENS 5

報導指出，32歲的莎凡納．克里格（Savannah Kriger）跟兒子凱登（Kaiden）3月19日陳屍在德州聖安東尼一座公園內，頭部都有槍傷。調查這起先謀殺後自殺事件的有關單位花了幾星期時間，將母子倆人生最後的時光拼湊起來。

根據德州貝克薩郡（Bexar County, TX）警局說法，克里格3月7日申請跟前夫離婚與臨時禁制令，兩人原定於發現遺體的3月19日出庭，參加監護權聆訊。但克里格前一天下午下班後，趁著前夫還在工作，直接前往他的住處，破壞家具跟一些私人物品後開車回自己的家。

報導指出，警方後來發現她家的床上擺著婚紗跟肖像照。當地警方表示，「我們相信她向自己的婚紗照開了兩槍」。

克里格隨後從托兒所接走兒子，接著開始用即時通訊跟簡訊轟炸與奚落孩子的爸爸。她在一次 FaceTime通話說，「你回家就會發現一無所有了，真的沒了，到了今天結束的時候，你將壓根一無所有」。她發給前夫的最後簡訊則寫，「跟你兒子說再見」。

調查人員從克里格手機發現的21秒影片顯示，母子倆坐在後來他們陳屍的公園水溝內。克里格告訴兒子「跟爸爸說再見」，隨後向男孩道歉說爸爸不在，然後親了孩子。根據手機的記錄，克里格接著用手機搜索兒童卡通影片，警方表示，儘管前述影像沒錄到致命槍擊的瞬間，但是意圖「相當清楚」。

根據報導，經過安珀警報發布與有關單位全面搜索該地區，於大約19小時後發現兩人遺體。法醫辦公室很快判定兩人死亡為先謀殺後自殺案。有關單位當時已透露，這名小男孩就處在監護權爭奪戰中心。

德州 臨時禁制令 槍擊

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