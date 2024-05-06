關鍵期限將至 川普「密件門」案這幾天的重要看點

前總統川普出庭檔案照。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)6日報導，由於法官訂定的重要期限即將到來，前總統川普 遭控卸任後擅自帶走機密檔案的「密件門」案，未來幾天將有許多重大發展。

前任聯邦檢察官范斯(Joyce Vance)分析，根據佛州 南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)裁定，川普與兩名共同被告必須交出與「機密信息程序法」(Classified Information Procedures Act, CIPA)5(a)條款相關文件的期限就是5月9日，從繳交文件將可看出開審之後川普、川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)以及海湖莊園(Mar-a-Lago)物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)可能傳喚哪些重要證人、使用哪些敏感資料。

對於聯邦檢察官提出非法保存機密文件、妨礙聯邦取回檔案等40項罪名起訴，川普均辯稱無罪。由於在海湖莊園協助搬動數箱機密檔案而遭起訴的諾塔與狄奧利維拉，對於妨礙以及串謀刪除監視器影像罪名同樣堅稱清白。

范斯在司法部 落格「公民論述」(Civil Discourse)撰文分析，「機密信息程序法」5(a)條款重要性在於，要求被告必須在距離開審之前非常早的時間必以書面通知透露機密訊息，好讓檢方有時間向法院提出聲請以及上訴，避免俗稱「灰色郵件」(Graymail)訴訟手段出現，也就是被告利用國安威脅為手段逼迫檢方撤銷起訴罪名。范斯指出，未來幾天「密件門」案將有許多重大發展。

范斯同時指出，雖然川普辯護律師凱斯(Chris Kise)因為開刀而向法院請求延期，但甘農到目前為止並未准予5月9日期限延後。「密件門」案辯護律師白朗奇(Todd Blanche)目前也是川普紐約「封口費」案辯護律師。

「密件門」案原訂5月20開審，但范斯指出，目前看來不太可能如期開審，顯然甘農必須訂定新的日期。