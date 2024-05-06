我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：華人買房被當國安威脅 佛州新法引發歧視疑慮

「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

關鍵期限將至 川普「密件門」案這幾天的重要看點

記者顏伶如／即時報導
前總統川普出庭檔案照。(美聯社)
前總統川普出庭檔案照。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)6日報導，由於法官訂定的重要期限即將到來，前總統川普遭控卸任後擅自帶走機密檔案的「密件門」案，未來幾天將有許多重大發展。

前任聯邦檢察官范斯(Joyce Vance)分析，根據佛州南區聯邦區域法院法官甘農(Aileen Cannon)裁定，川普與兩名共同被告必須交出與「機密信息程序法」(Classified Information Procedures Act, CIPA)5(a)條款相關文件的期限就是5月9日，從繳交文件將可看出開審之後川普、川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)以及海湖莊園(Mar-a-Lago)物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)可能傳喚哪些重要證人、使用哪些敏感資料。

對於聯邦檢察官提出非法保存機密文件、妨礙聯邦取回檔案等40項罪名起訴，川普均辯稱無罪。由於在海湖莊園協助搬動數箱機密檔案而遭起訴的諾塔與狄奧利維拉，對於妨礙以及串謀刪除監視器影像罪名同樣堅稱清白。

范斯在司法部落格「公民論述」(Civil Discourse)撰文分析，「機密信息程序法」5(a)條款重要性在於，要求被告必須在距離開審之前非常早的時間必以書面通知透露機密訊息，好讓檢方有時間向法院提出聲請以及上訴，避免俗稱「灰色郵件」(Graymail)訴訟手段出現，也就是被告利用國安威脅為手段逼迫檢方撤銷起訴罪名。范斯指出，未來幾天「密件門」案將有許多重大發展。

范斯同時指出，雖然川普辯護律師凱斯(Chris Kise)因為開刀而向法院請求延期，但甘農到目前為止並未准予5月9日期限延後。「密件門」案辯護律師白朗奇(Todd Blanche)目前也是川普紐約「封口費」案辯護律師。

「密件門」案原訂5月20開審，但范斯指出，目前看來不太可能如期開審，顯然甘農必須訂定新的日期。

川普 佛州 司法部

上一則

「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

延伸閱讀

英車手F1邁阿密爆冷封王 賽前曾見面…川普：我是幸運物

英車手F1邁阿密爆冷封王 賽前曾見面…川普：我是幸運物
「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢
華郵：2017年減稅法案 成川普與拜登角力重點

華郵：2017年減稅法案 成川普與拜登角力重點
川普vs.拜登 一覽移民、稅務等5大政策

川普vs.拜登 一覽移民、稅務等5大政策

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08

超人氣

更多 >
幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用

幸運之神最愛4生肖「賺錢沒壓力」 屬龍投資成功、他們不怕缺錢用
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎

四大星座智商一流 雙子等同「情報蒐集機」 這類人扮豬吃老虎
華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天