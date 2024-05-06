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「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

「封口費」法官：川普再次違反噤言令 接下來恐坐牢

記者顏伶如／即時報導
坐在被告席的川普看著默欽。(美聯社)
坐在被告席的川普看著默欽。(美聯社)

「封口費」案法官默欽(Juan Merchan)6日指出，前總統川普違反噤言令(gag order)，違規次數已達10次。默欽在庭上對川普說：「我最不想做的事情就是讓你去坐牢。」默欽說，川普發表在社群網站或競選團隊網站的違規貼文，必須在下午2時15分之前移除。

影片來源：YouTube MSNBC

默欽對川普說：「我裁定你第10次觸犯刑事藐視法庭罪(criminal contempt)。」默欽表示，先前對川普做出1000元罰款顯然沒有發揮嚇阻效果，未能讓川普因此遵守噤言令，接下來將考慮坐牢。

不過，默欽對川普說，坐牢將是「最後的手段」(last resort)。他對川普說：「川普先生，重要的是，你要知道，我最不想做的事就是讓你去坐牢。你是前任美國總統，可能還是下屆總統。」

有線電視新聞網(CNN)6日報導，默欽說話時，坐在被告席的川普看著默欽。

默欽說：「我非常了解這個決定關係重大，不過，話說回來，我還是要善盡職責。」他說：「儘管我不希望做出坐牢處分，我希望你能了解，在必要且適當(necessary and appropriate)的情況下，我將採取行動。」

默欽3月26日對川普公開發言祭出封口令，禁止川普評論或導致他人評論本案可能證人、陪審員、法庭人員、區域檢察官辦公室律師以及任何檢察官或法院人員的家屬，法官也禁止川普企圖影響陪審團決定或證人證詞。不過，川普依然在「真實社群」(Truth Social)社群平台發文，遭檢方指控藐視法院。

默欽4月30日裁定，川普違反法院下達噤言令至少九次，每次違規處以1000元罰款，累計罰款9000元。默欽指出，川普若繼續故意違反噤言令，將不再獲得法院容忍，必須面臨「監禁處罰」(incarceratory punishment)。

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