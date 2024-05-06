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美國衝浪客在墨西哥遭「行刑式槍殺」 疑一輛皮卡起殺機

中央社／墨西哥蒂華納5日綜合外電報導
墨西哥西北部找到的3具遺體，證實為在衝浪之旅中失蹤的一對澳洲兄弟和1名美國人。（美聯社）
墨西哥西北部找到的3具遺體，證實為在衝浪之旅中失蹤的一對澳洲兄弟和1名美國人。（美聯社）

墨西哥檢察官今天表示，經家屬辨認，在墨國西北部找到的3具遺體證實為在衝浪之旅中失蹤的一對澳洲兄弟和1名美國人。當局稍早還說，3具遺體頭部皆有彈孔。

綜合法新社和路透社報導，聲明指出，檢察官辦公室證實，在下加利福尼亞州（Baja California）恩瑟納達（Ensenada）以南地區一處井中發現的3具遺體，分別為來自澳洲的兄弟檔卡勒姆．羅賓森與傑克．羅賓森（Callum and Jake Robinson），以及他們的美國友人卡特（Jack Carter）。

3名死者來墨西哥進行衝浪之旅，但4月27日之後便音訊全無。警方一兩天後接獲報案，並在美國聯邦調查局（FBI）協助下展開尋人工作，昨天在一個超過15公尺深的井底發現3具高度腐爛的遺體。

根據之前在社群媒體發布的尋人貼文，失蹤的澳洲羅賓森兄弟檔分別為33歲和30歲，並稱他們30歲美國友人的名字為傑克‧卡特‧洛德（Jack Carter Rhoad）。

檢察官安德拉德（Maria Elena Andrade）稍早在記者會上表示，3名受害者「頭上皆有彈孔」，據信是有人覬覦他們的皮卡車而招來殺身之禍。安德拉德表示，已在不遠處找到這輛被焚毀的車輛。

3具遺體頭部均有彈孔暗示著這恐怕為3起行刑式謀殺案。

檢察官團隊表示，有2男1女涉嫌直接或間接參與此案，3人已被拘留。

下加利福尼亞州以海灘聞名，也因為地理位置靠近美國邊境，州內度假村深受美國遊客歡迎。

當地也是墨西哥暴力最猖獗的州之一，儘管恩瑟納達地區一般認為較為安全。美國國務院已就當地犯罪和綁架問題，建議美國公民再三考慮是否前往當地旅行。

澳洲 墨西哥 國務院

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