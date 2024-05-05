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哥大抗議領袖不是學生 40歲富二代擁名模嬌妻、住紐約豪宅

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哥大抗議領袖不是學生 40歲富二代擁名模嬌妻、住紐約豪宅

編譯俞仲慈／即時報導
哥大抗議活動的領導人並非學生，現年40歲的卡爾森(左)是一名富二代，與名模嬌妻育有二子。（路透）
哥大抗議活動的領導人並非學生，現年40歲的卡爾森(左)是一名富二代，與名模嬌妻育有二子。（路透）

哥倫比亞大學校園抗議活動，在警力介入後暫告平息，不過媒體證實，哥大抗議活動的領導人並非學生，而是一名富二代，與名模嬌妻育有二子，而且過去10年來，是全美社運活動的積極人士。

根據每日郵報報導，現年40歲的卡爾森(James Carlson)與模特兒妻子金‧海爾曼(Kim Heyrman)婚後育有兩名子女，定居在布碌崙(布魯克林)一棟價值340萬元的豪宅，十多年來積極參與社運活動。

報導指出，卡爾森正是衝入哥大漢彌爾頓大樓(Hamilton Hall)並將大樓改名為Hind的活動領導人，因此被控入室盜竊與非法入侵，遭到警方逮捕；而且2005年舊金山G8會議期間，卡爾森參加抗議活動，涉嫌襲擊一名警察而被捕，被視為無政府主義指標性人物。

據了解，卡爾森父親塔洛(Richard Tarlow)和母親桑迪(Sandy Carlson Tarlow)合作創辦廣告公司Carlson & Partners ，負責露華濃(Revlon)、維多利亞秘密(Victoria's Secret)、雷夫羅倫(Ralph Lauren)和露得清(Neutrogena)等知名品牌的廣告業務。

因經營廣告公司致富的塔洛，生前也是約翰傑伊學院(John Jay College)和約翰傑伊正義獎(John Jay Justice Awards)的擁護者，為表彰捍衛正義的個人或組織出錢出力。

卡爾森以優異成績畢業於「布魯克林法學院」(Brooklyn Law School)，後來成為動保權益律師，並於2013年在聯邦地方法院擔任書記官，同時有報導指出，卡爾森曾經在工廠和屠宰場臥底，以調查動物受虐真相。

根據全國廣播公司新聞網(NBC News)報導，卡爾森在哥大校園抗議活動中，涉嫌焚燒以色列國旗並在橋樑與隧道設置路障。

根據曝光的影片顯示，抗議人士占領漢彌爾頓大樓期間，砸碎窗戶、掀翻家具，肆意破壞校產，隨著抗議升級，哥大校長莎菲克(Minouche Shafik)籲請紐約警局「恢復校園秩序與安全」，於是4月30日晚間，警方進入校園發動突襲行動，清除抗議營地並逮捕100多名抗議人士，警方還應哥大校方要求，繼續留在校園執法，直至5月17日止，亦即畢業典禮結束後兩天。

哥大 布魯克林 布碌崙

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