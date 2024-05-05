我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷史時刻 聯合衛理公會認可同婚 LGBTQ可擔任神職人員

美媒：川普痛批拜登「蓋世太保」手法打壓

歷史時刻 聯合衛理公會認可同婚 LGBTQ可擔任神職人員

編譯陳韻涵／即時報導
聯合衛理公會領袖1日以692票對51票，未經辯論即通過廢除禁止LGBTQ多元性別人士出任神職人員，以及懲罰同性婚姻的規定，許多倡議團體的觀察員當場相擁而泣。(美聯社)
聯合衛理公會領袖1日以692票對51票，未經辯論即通過廢除禁止LGBTQ多元性別人士出任神職人員，以及懲罰同性婚姻的規定，許多倡議團體的觀察員當場相擁而泣。(美聯社)

聯合衛理公會(United Methodist)代表本月初在總會大會(General Conference)上，以692票對51票的壓倒性票數，廢除長期禁止LGBTQ(多元性別)人士擔任神職人員的規定，同時取消禁止任命或祝聖「自詡同性戀者」為牧師的規定。

聯合衛理公會此次舉行總會大會，是該教會五年來的首次立法集會，如今的決議和過往40年的爭議形成強烈對比。

聯合衛理公會以前在辯論和抗議聲浪中，不斷強化針對多元性別的禁令和懲罰，但許多曾支持禁令的保守派人士近年陸續離開聯合衛理公會，此次大會朝進步派方向穩定前行。

投票結果公布後，會場部分區域爆出如雷掌聲；LGBTQ倡議團體的觀察員相擁而泣，其中有人說「感謝上帝」。

南卡羅來納州會議的觀察員瑪麗蓮‧墨菲(Marilyn Murphy)表示，「我們自1970年代迄今，終於，最短短的幾分鐘內，毋須辯論，(禁令)就消失了。如今，我們可以開始討論相關教會事務了。」

教會內的LGBTQ倡議人士對這項決定表示歡迎，奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)聯合衛理公會大學的聯合牧師派翠克(Matt Patrick)表示，「得知教會宣布的消息時激動落淚，多年後看到正義伸張，倍感欣慰」。

派翠克說：「為了走到這一步，我們吃盡苦頭。」

聯合衛理公會1984年禁止「自詡實踐同性戀者」擔任神職人員，後來又將「表現或慶祝同性結合」列入「可能啟動教會審判的可控罪清單」之中。往後數十年，衛理公會對同性戀神職人員和LGBTQ成員的立場進行過多次辯論、抗爭和祈禱，1日的投票結果出現接納與包容的歷史性逆轉。

教會領袖1日以692票對51票，未經辯論即通過多項規定，包括推翻禁止同性戀出任神職人員，以及懲罰同性婚姻。

這項更動不具強制力，甚至無法確保LGBTQ人士會出任神職人員，但表示教會不再禁止這種情況；相關改變主要適用美國教會，3日大會結束後即刻生效；其他國家的聯合衛理公會有權依當地情況實施相關規定。

LGBTQ 同性戀 投票

上一則

白宮門口遭車輛高速衝撞 駕駛當場身亡

延伸閱讀

變裝皇后妮妃雅倫敦夜店表演「追追追」 嗨翻全場

變裝皇后妮妃雅倫敦夜店表演「追追追」 嗨翻全場
藍白聯手提案 建請監察院查陳菊、高涌誠

藍白聯手提案 建請監察院查陳菊、高涌誠
伊拉克同性戀違法 可關15年 「換妻」也重罰

伊拉克同性戀違法 可關15年 「換妻」也重罰
聖蓋博市解散HEAR委員會 社區反彈 LGBTQ+群體強烈不滿

聖蓋博市解散HEAR委員會 社區反彈 LGBTQ+群體強烈不滿

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08
支持、反對以色列的兩派抗議者1日在洛杉磯加州大學校園爆發衝突。(擷自YouTube@NY Post)

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

2024-05-01 10:07

超人氣

更多 >
模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」