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外國人湧美 給拜登投票？移民成大選惡意假消息目標

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外國人湧美 給拜登投票？移民成大選惡意假消息目標

中央社華盛頓4日綜合外電報導
前總統川普自創社群平台「真實社群」的母公司「川普媒體科技集團」3月底上市後，股價開高走低。(歐新社)【作者：王若馨，日期：2024-04-15，數位典藏序號：20240415210254245】
前總統川普自創社群平台「真實社群」的母公司「川普媒體科技集團」3月底上市後，股價開高走低。(歐新社)【作者：王若馨，日期：2024-04-15，數位典藏序號：20240415210254245】

共和黨政治人物熱議南方邊界非法移民問題，然而有些人採取進一步行動，宣傳關於總統大選非公民投票的惡意假消息。

由於美國搖擺州的幾千票就可能決定總統大選結果，社群媒體現在充斥指控，稱外國人入境美國是為了讓選情有利現任總統拜登（Joe Biden）。

美國前總統暨共和黨總統參選人川普（Donald Trump）近日在其社群媒體「真實社群」（Truth Social）平台分享影片，稱民主黨人鼓勵移民赴美，好讓選戰傾向拜登。

擁有社群媒體X平台的美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在X上擴散這支短片，觀看次數高達9000多萬。

美國聯邦選舉約有1億6100萬美國人登記投票，儘管非公民人士參與聯邦選舉已屬違法，川普及美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）近日提議再立法防止非公民投票。

專家表示，關於移民投票的假消息盛行，部分原因在於近年越過美墨邊界的移民人數激增。

喬治華盛頓大學媒體及公共事務副教授波特（Ethan Porter）指出，一些政治人物或許認為，自己能利用民眾對非法移民的「焦慮與恐懼」來動員支持者。

此外，分析家指出，關於非公民投票的論述也能為未來提出「選舉舞弊」的指控鋪路。

波特說道：「若非我方在非法投票影響下依然勝選，就是我方因非法投票而敗選。」

然而，這也可能為共和黨人帶來意料之外的後果。

美國華盛頓大學知情公眾中心（Center for an Informed Public）博士後學者巴雅爾（Mert Bayar）指出：「選舉舞弊謠言及陰謀論，實際上恐對相信的人造成反動員效應，因為他們不信任這個體制，因此也不願參與。」

多名專家表示，選民詐欺這類惡意假消息帶來的真正威脅，在於導致民眾對美國選舉制度的信心崩跌。

投票 非法移民 社群媒體

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