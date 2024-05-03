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巴爾的摩斷橋重建費估約19億美元 義建商Webuild遞件

中央社華盛頓3日綜合外電報導
馬里蘭州政府指出，州內最大城巴爾的摩的基伊大橋3月遭貨輪撞斷，重建經費估計17億至19億美元。義大利建商Webuild今天說已遞出接案申請。歐新社
馬里蘭州政府指出，州內最大城巴爾的摩的基伊大橋3月遭貨輪撞斷，重建經費估計17億至19億美元。義大利建商Webuild今天說已遞出接案申請。歐新社

馬里蘭州政府指出，州內最大城巴爾的摩的基伊大橋3月遭貨輪撞斷，重建經費估計17億至19億美元。義大利建商Webuild今天說已遞出接案申請。

路透報導，基伊大橋（Francis Scott Key Bridge）3月26日遭到貨輪DALI號撞上，造成6人死亡。國會議員正在想辦法立法，免除現行法律規定州政府須支付10%重建費的要求，並確保聯邦重建基金有足夠資金。

馬里蘭州運輸局昨天表示，州政府規劃的重建費用平均估計介於17億至19億美元，「跟同等規模和複雜度的類似建設計畫相符」，預期2028年秋季之前完工。

聯邦政府運輸部昨天已提撥6000萬美元的初步急難資金，以清理斷橋殘骸及開始重建程序。

聯邦參議院監督運輸預算的小組委員會主席、參議員夏茨（Brian Schatz）表示：「我們會讓巴爾的摩獲得重建所需的一切。」

馬里蘭州政府昨天還說，基伊大橋的重建提案將於本月底截止遞件，州政府並計劃7日舉辦一場產業論壇。

Webuild今天則表示，他們提出的重建計畫包括新橋的設計與規劃，將打造一座斜張橋，以提供更佳的安全性、適應性和永續性，並確保船隻航行的最高安全程度。

Webuild在致函運輸部長、馬里蘭州長及馬里蘭州港務局長的信中寫道：「我們與美國子公司Lane已做好準備，有辦法投入使這座對地方交通具有戰略性的橋樑迅速重建。」

馬里蘭州 義大利 預算

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