美總統自由獎章19人獲獎 裴洛西楊紫瓊上榜

總統拜登 今天將頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」給19人,包括奧斯卡影后楊紫瓊和聯邦眾議院前議長裴洛西。在總統大選年端出的名單政治味濃厚,有不少民主黨老將。

法新社報導,今天將在白宮 舉行的典禮上,美國前副總統高爾(Al Gore)、前國務卿凱瑞(John Kerry)和紐約市前市長彭博(Michael Bloomberg)等人將獲頒「總統自由獎章」(Presidential Medal of Freedom)。

現年81歲的拜登(Joe Biden)將親自出席典禮頒獎。爭取連任的拜登將在11月總統大選與共和黨籍前總統川普(Donald Trump)再次對決,正面臨一場硬仗。

美國總統自由獎章表揚的對象,是「曾為美國的繁榮、價值觀、安全或世界和平做出模範貢獻,或是有其他重大的社會、公共或私人事蹟」。

白宮明白指出,現為氣候運動人士的高爾當年為了美國「的團結,儘管(參選的)總統選舉結果出現爭議,仍予以接受」。

高爾是美國前總統柯林頓(Bill Clinton)的副手,他在2000年總統大選以些微差距輸給對手小布希(George W. Bush)。

川普至今仍對自己在2020年總統大選輸給拜登有異議。他當時的質疑曾導致支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈。

現年84歲的裴洛西(Nancy Pelosi)曾針對這場攻擊在眾院帶頭對川普發動彈劾。今天發布的褒揚狀形容她是「民主的堅實捍衛者」。

現年61歲的馬來西亞女演員楊紫瓊去年憑藉在電影「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)中的演出,成為奧斯卡獎史上首位亞裔影后。

白宮在聲明中表示,楊紫瓊「不斷打破刻板印象,豐富了美國文化」。