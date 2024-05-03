美總統自由獎章19人獲獎 裴洛西楊紫瓊上榜

總統拜登 今天將頒發美國平民最高榮譽「總統自由獎章」給19人，包括奧斯卡影后楊紫瓊和聯邦眾議院前議長裴洛西。在總統大選年端出的名單政治味濃厚，有不少民主黨老將。

法新社報導，今天將在白宮 舉行的典禮上，美國前副總統高爾（Al Gore）、前國務卿凱瑞（John Kerry）和紐約市前市長彭博（Michael Bloomberg）等人將獲頒「總統自由獎章」（Presidential Medal of Freedom）。

現年81歲的拜登（Joe Biden）將親自出席典禮頒獎。爭取連任的拜登將在11月總統大選與共和黨籍前總統川普（Donald Trump）再次對決，正面臨一場硬仗。

美國總統自由獎章表揚的對象，是「曾為美國的繁榮、價值觀、安全或世界和平做出模範貢獻，或是有其他重大的社會、公共或私人事蹟」。

白宮明白指出，現為氣候運動人士的高爾當年為了美國「的團結，儘管（參選的）總統選舉結果出現爭議，仍予以接受」。

高爾是美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的副手，他在2000年總統大選以些微差距輸給對手小布希（George W. Bush）。

川普至今仍對自己在2020年總統大選輸給拜登有異議。他當時的質疑曾導致支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈。

現年84歲的裴洛西（Nancy Pelosi）曾針對這場攻擊在眾院帶頭對川普發動彈劾。今天發布的褒揚狀形容她是「民主的堅實捍衛者」。

現年61歲的馬來西亞女演員楊紫瓊去年憑藉在電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）中的演出，成為奧斯卡獎史上首位亞裔影后。

白宮在聲明中表示，楊紫瓊「不斷打破刻板印象，豐富了美國文化」。