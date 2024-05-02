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眾院通過將反猶定義納入法律 因應大學挺加薩示威潮

中央社華盛頓1日綜合外電報導
眾院議長強生在記者會回答關於挺巴學生示威的問題。(美聯社)
眾院議長強生在記者會回答關於挺巴學生示威的問題。(美聯社)

加薩走廊的以哈戰爭引爆全美各地一波學生示威浪潮，國會議員對此做出最新回應。眾院1日通過法案，將放寬「反猶太主義」定義，以利教育部強制執行反歧視法律。

美聯社報導，這項提案獲兩黨支持，以320票贊成、91票反對通過，將把「國際猶太大屠殺紀念聯盟」（International Holocaust Remembrance Alliance）對反猶主義的定義入法，納入1964年民權法案（Civil Rights Act）第6章。這項聯邦反歧視法律禁止有人因種族、膚色、宗教或國籍而受到歧視或隔離。

示威抗議席捲大學校園，此一立法行動為國會的最新回應。共和黨國會議員早已對一波校園抗爭予以譴責並要求採取行動加以遏止，把校方高層推上以色列在加薩（Gaza）的戰爭行為引發激烈政治論戰的風暴核心。

這項法案現在送交參院審議，前景仍在未定之天。法案若獲參院通過並簽署成法，則反猶主義的法律定義將予以放寬，納入「以被視為猶太人集體的以色列國為目標」。

反對者批評，這將對各地大學校園的言論自由造成寒蟬效應。

紐約州民主黨聯邦眾議員納德勒（Jerry Nadler）昨天在聽證會指出：「如果言論內容只是批判以色列，並不構成違法的歧視行為。法案將關於以色列純屬政治評論的發言也納入（民權法案）第6章的範疇，實在過於廣泛。」

支持法案的倡議人士則表示，法案將提供教育部亟需的一致性框架，就以猶太裔學生為對象、與日俱增的歧視與騷擾案件進行監督和調查。

南卡羅來納州共和黨聯邦眾議員傅萊（Russell Fry）前日說：「國會早該採取行動，保護猶太裔美國人不會在全國各地的校園受到反猶主義傷害。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

歧視 猶太 以色列

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