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納瓦羅聲請上訴期間保釋出獄 最高法院駁回

記者顏伶如／即時報導
前任白宮貿易顧問納瓦羅。(路透)
前任白宮貿易顧問納瓦羅。(路透)

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，被判藐視國會罪名成立而在今年3月入獄的前任白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，向最高法院聲請上訴期間先行保釋，29日遭到駁回。納瓦羅是因為藐視國會罪名第一個入獄服刑的前任白宮官員，前總統川普任內的白宮資深顧問巴農(Stephen Bannon)同樣也因藐視國會被定罪並判處四個月有期徒刑，但法官允許巴農上訴期間暫時不必入獄。

納瓦羅拒絕配合眾議院國會暴動調查委員會傳票，遭到藐視國會罪名起訴，2023年9月被聯邦法院大陪審團裁定罪名成立。納瓦羅被華府聯邦法院判處四個月有期徒刑及9500元罰金，今年3月中旬前往邁阿密監獄報到。前往監獄之前，納瓦羅向最高法院請求爭取上訴期間暫時避免服刑，遭首席大法官羅伯茲(John Roberts)回絕。

74歲的納瓦羅坐牢15天後，4月初又向最高法院緊急聲請動議，請求允許上訴期間獲得保釋出獄。報導指出，納瓦羅要求緊急動議交由全體大法官討論，但最高法院29日予以駁回，駁回決議並沒有附加不同意見。

納瓦羅律師拒絕對哥倫比亞廣播公司發表評論。

納瓦羅服刑地點是可以收容80人的聯邦監獄(Federal Correctional Institution)集體宿舍式監獄，專門接收年齡較高的受刑人。

眾議院國會暴動調查委員會對納瓦羅發出傳票，要求針對2020年大選過後各種行動與拖延選舉人票確認過程提供文件並且出席作證。

納瓦羅以擁有行政特權(executive privilege)保護為由做為不必配合國會傳票的辯詞，但未獲得聯邦法院法官採信。納瓦羅向聯邦巡迴法院提出上訴的最後期限是7月18日。

監獄 白宮 傳票

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