我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

TikTok母公司「字節跳動」爆貪腐 61名員工遭辭退

德州州長警告偷渡客：葛蘭德河有鱷魚 風險自負

記者顏伶如／即時報導
共和黨籍德州州長艾伯特。(路透)
共和黨籍德州州長艾伯特。(路透)

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)28日在X平台發文對偷渡提出警告指出，葛蘭德河(Rio Grande)裡有鱷魚，渡河風險須自行承擔。

艾伯特發文寫道：「葛蘭德河裡有鱷魚，某些區段設有警告標示。渡河風險自負。」艾伯特的發文是回應記者卡貝洛(Auden B. Cabello)的影片分享，影片內容則是在境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)居民狄拉托瑞(Luis De La Torre)在葛蘭德河釣魚時發現鱷魚出沒。

卡貝洛發文指出，先前就有民眾在葛蘭德河發現鱷魚，消息已獲邊境巡邏隊(Border Patrol)證實。

德州公園管理及野生動物廳(Texas Parks and Wildlife)表示，鱷魚經常出沒於美國南部的沼澤、河川、支流與濕地，三分之一德州東部也包括在內。

新聞周刊(Newsweek)29日報導，艾伯特提出葛蘭德河有鱷魚的警告，時間點剛好是拜登總統與拜登政府設法阻止德州推出旨在防止非法入境的鞏固邊境措施之際。

艾伯特以數十億經費在美墨邊境推出「孤星行動」(Operation Lone Star)，項目包括在葛蘭德河設置長達1000呎漂浮障礙。

德州西區聯邦區域法院法官埃兹拉(David Ezra)26日裁定，拜登政府指控德州架設漂浮障礙觸犯環保法規的訴訟得以繼續進行。

司法部向法院指出，德州在河面設立漂浮障礙之前，依法必須先取得聯邦政府許可。路透社報導，司法部論述獲得埃茲拉認同，因此裁定聯邦政府對德州的訴訟可以繼續進行。

報導指出，2023年12月間，遭逮捕非法入境移民創下25萬人的新高點，如今已減少約一半，艾伯特多次表示，拜登移民政策導致非法入境增加，德州必須自立自強解決問題。艾伯特26日在X平台發文寫道：「德州挺身而出，做著拜登總統應做工作：鞏固我們的邊境。」

德州 拜登 非法入境

上一則

美3女做醫美「吸血鬼美容」 因針頭染HIV愛滋病毒

下一則

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

延伸閱讀

華爾街投資機構大舉買房出租 推高房價 多州擬予規範

華爾街投資機構大舉買房出租 推高房價 多州擬予規範
民調：逾半國人支持大規模驅除無證客

民調：逾半國人支持大規模驅除無證客
白宮記協晚宴 拜登不怕談自己老 嘲川普如「6歲小孩」

白宮記協晚宴 拜登不怕談自己老 嘲川普如「6歲小孩」
蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

蓋洛普新民調：81歲拜登成為最不受歡迎總統

熱門新聞

在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
圖為2015年加州貝克斯菲油田的抽油機。(美聯社資料照)

全美空污最嚴重25個城市 美國肺臟學會公布排行榜

2024-04-25 10:56
亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno，中)發現自己沒被UCLA錄取，家人給予安慰的影片爆紅。(擷自YouTube@Nicole Laeno)

被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

2024-04-25 17:35

超人氣

更多 >
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦

最慘一屆學生…高中畢典因新冠取消 大學畢典因抗議停辦
全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用

全程目睹家被盜 竊賊速度快 洛縣屋主：報警沒用