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華爾街投資機構大舉買房出租 推高房價 多州擬予規範

記者顏伶如／即時報導
圖為費城一間獨棟式住宅求售。(美聯社)
圖為費城一間獨棟式住宅求售。(美聯社)

華爾街日報29日報導，華爾街投資機構以十億計數的手筆、買下數十萬棟房屋後出租導致房價飆漲，民主黨籍聯邦參、眾議員打算提案祭出規範，內布拉斯加州、加州、紐約州、明尼蘇達州、北卡羅來納州等州議會也有類似法案正在研議中。

報導指出，民主黨籍國會議員計畫強制規定擁有大量獨棟式住宅(single-family homes)的持有者，必須把房子賣給一般買家；俄亥俄州州議會則有共和黨議員提案，計畫透過課徵重稅把機構投資者從房地產市場逼退，內布拉斯加州、加州、紐約州、明尼蘇達州、北卡羅來納州等州議會也有旨在打擊房地產投資機構的類似提案。

多年來，全國各地許多屋主協會(homeowner associations)一直設法阻止投資機構到社區裡大舉購買房屋做為出租之用。報導指出，這波立法提案風潮反映了民選官員希望抑制華爾街對獨棟式住宅的貪婪喜好。

議員指出，投資機構搜括數十萬棟房屋然後出租，導致房地產市場待售房屋稀少，房價一路走高，面對有華爾街財團撐腰、能用全現金交易(all-cash)喊價的投資機構，首購族(first-time buyers)根本沒辦法競爭。

疫情期間，不分大小規模的投資客以十億計數的手筆購買房地產。2022年的尖峰時期，房地產市場每四棟成交的獨棟式住宅裡，平均有一棟就是被投資客買走，但近期則因利率上升、供應緊縮，而讓大舉買房的熱潮降溫。全國規模最大的兩家買房企業Invitation Homes與AMH都是上市公司，某些買房企業則有私人創投為靠山，擁有分布全美的成千上萬房屋。

共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)上個月在X平台發文寫道：「以企業等級的手筆收購住宅，似乎導致房市變得扭曲，讓一般德州民眾更難買到房子。」艾伯特指出，這個問題必須列入立法議程，才能保障德州家庭。

聖塔芭芭拉加大(University of California, Santa Barbara)與保守派智庫「曼哈頓研究所」(Manhattan Institute)調查研究顯示，已屆滿投票年齡的民眾，不分共和黨或民主黨員，對於打擊華爾街投資機構買房的提議支持度都頗為一致。

報導指出，打擊投資機構的提案雖然獲得選民普遍支持，但到目前為止，立法進度不管在國會或各州議會卻都沒有重大進展。

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