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緊急逃生梯空中脫落 達美航空客機緊急折返

編譯周辰陽／即時報導
美國達美航空一架波音767客機26日發生緊急逃生梯在起飛後不久空中脫落，機師決定緊急折返紐約市的甘迺迪國際機場。圖為示意圖。（美聯社）
美國達美航空一架波音767客機26日發生緊急逃生梯在起飛後不久空中脫落，機師決定緊急折返紐約市的甘迺迪國際機場。圖為示意圖。（美聯社）

美國聯邦航空管理局（FAA）官員表示，達美航空一架波音767客機26日早上發生緊急逃生梯在起飛後不久脫落，迫使機師緊急折返紐約市的甘迺迪國際機場。

ABC新聞與CBS新聞引述FAA說法報導，出事航班是原定從紐約飛往洛杉磯的達美航空520航班（DL 520），當時機上載有176名乘客和7名機組人員，但班機起飛後沒多久，機師就通報了震動與聲響。

達美航空發出聲明表示，機組人員注意到右翼緊急逃生口相關的指示燈，並且聽到了有聲音從右翼附近傳來，宣布緊急狀態、掉頭跟平安降落。

報導指出，DL 520升空飛行大約33分鐘後，於當地時間上午8時35分左右掉頭折返，回到甘迺迪國際機場著陸。LiveATC.net錄到了機師和航空交通管制員的互動，可聽到航管人員詢問是否需要協助，機師則回應「不必，感謝協助把我們帶回來」。

根據達美航空的聲明，「飛機平安著陸與前往登機門後，經觀察緊急逃生梯已經脫離飛機，達美正致力於查明該緊急逃生梯落在何處」，稱公司「全面支援回收行動，並將充分配合調查」。

FAA正在調查此一事件，該架機齡33年的波音767飛機已經停止服務、正在接受評估，乘客則獲安排搭乘另一個航班繼續行程。

達美航空 紐約市 緊急狀態

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