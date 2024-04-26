從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從來都是獨自走向空軍一號的拜登，最近起多了許多員工在身邊陪同。(美聯社)

三年多來，拜登 穿過白宮 南草坪登上空軍一號，從來都是獨自一人走。但自四月中旬其，媒體紛紛留意到，他身邊開始多了許多隨從人員一同前去登機。

據Axios報導，原來這一改動跟拜登想要塑造的公眾形象有關。當身邊多了隨從人員，從視覺效果上，大家就會較少關注到81歲的他略顯生硬的走路姿勢。報導稱，幾周之前，拜登告訴他的隨從人員，他希望走去空軍一號的這段路不再那麼「正式」，或許他們可以跟在他身邊一起走，這樣拜登穿越草坪這段路的走路姿勢和速度，就不那麼會凸顯他的高齡。

在3月，拜登5次往返空軍一號都是獨自行走或者和家人一起；自4月16日起，拜登10次往返空軍一號的路程，有9次都有隨行人員陪同。

跟拜登一起走的隨從人員，包括白宮副幕僚長瑞德(Bruce Reed)、安妮托馬辛(Annie Tomasin)和顧問助手唐尼隆(Mike Donilon)等。自從實行這個改變，一些顧問認為拜登走路的形象有所好轉，希望保持這個策略。

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)回應這一改變時，未承認走路策略改變的意圖，稱「就只有這檔幾秒鐘，其餘時間大家都能完全看見他。」