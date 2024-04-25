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馬斯克PK查克柏格勝負翻盤？AI願景改變股價相對強弱勢

編譯湯淑君／綜合外電
Meta Platforms執行長查克柏格（左）與特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）
Meta Platforms執行長查克柏格（左）與特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉執行長馬斯克與Meta Platforms執行長查克柏格說好的「鐵籠格鬥」遲遲未開打，但若兩家公司的股票同台較勁，Meta之前顯然贏了。但本周這兩支股票走勢此消彼長，顯示馬斯克的人工智慧（AI）策略比查克柏格更獲投資人青睞。

道瓊社報導，臉書母公司Meta上季盈餘表現優於預期，但提高AI支出的計畫卻令投資人寒心，股價隨之下挫。反觀特斯拉盈餘不如預期，但運用AI發展自駕計程車的展望讓投資人叫好，股價應聲大漲。

「物極必反」可說明這兩檔股票走勢為何南轅北轍。Meta股價過去一年來漲了一倍多，今年1月來（至24日止）續漲40%；特斯拉今年來股價則猛摔35%。如果這顯示「七大巨頭」股價運勢風水輪流轉--弱勢股轉強、強勢股轉弱--那麼可能預告蘋果霉運也許快走完了，而漲幅已大的微軟和輝達可要當心了。

此外，交易員似乎認定馬斯克的AI願景較吸引人。即使犯了延遲推出平價新車款、讓競爭對手趁虛而入的策略錯誤，馬斯克靠AI願景扳回一城，他說服投資人相信，運用AI將為特斯拉未來超強的獲利鋪路。

查克柏格前幾年過度投入「元宇宙」（metaverse）曾引發疑慮，現在表示將擴大AI支出，再度令投資人對投資報酬前景憂心忡忡。

不過，Meta擴大AI支出的計畫卻顯示出，企業砸重金投資AI的胃口不減，對科技業前景可能是個好消息。

AI 投資 特斯拉

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