中國防部證實 解放軍海軍上將與美軍上將已舉行雙邊會見

中國國防部發言人吳謙25日首度證實解放軍海軍上將與美軍海軍上將在青島有雙邊會見。（記者廖士鋒／攝影）

日前在青島舉辦的第19屆西太平洋海軍論壇已經落幕，美軍派出上將、太平洋艦隊司令柯勒參加，中國國防部 25日證實解放軍 海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智與柯勒舉行會見，但並未說明具體內容，美國軍方則指出，雙方討論保持通訊管道、作戰安全等問題。

中國國防部發言人吳謙25日下午在記者會上，對西太平洋海軍論壇期間的情況表示「海軍領導與有關國家代表團舉行雙邊會見和交流，並為他們安排軍事和文化參觀等活動」。

在媒體追問後，吳謙指出，解放軍海軍司令員胡中明，政治委員袁華智，分別與法國海軍參謀長沃盧、柬埔寨王家軍副司令兼海軍司令迪文、智利海軍司令格拉姆札、俄羅斯 海軍總司令莫席耶夫、美國太平洋艦隊司令科勒等國海軍代表團團長舉行會見或交流，「就海上合作進一步加強，開展深入交換意見，就加強海上合作，深入交換意見」。

吳謙證實了解放軍與美軍海軍高層在青島舉辦雙方會見的消息，至於見面談論哪些具體問題、有沒有達成共識，吳謙則表示「關於其中某一場具體談及的情況，請向主管部門了解」。

此前包含俄羅斯國防部、智利海軍都已發布消息，揭露莫席耶夫與格拉姆札跟胡中明會見，其中解放軍與俄軍簽署了海上搜救諒解與合作備忘錄。

而據美軍太平洋艦隊官網消息，在論壇期間，柯勒分別與澳洲、孟加拉、智利、哥倫比亞、法國、泰國、英國和越南的海軍首腦進行雙邊會晤，討論「持續進行多邊演習和聯合行動的重要性，以增強互通性和增強威懾力」。消息還提到，按照論壇慣例，柯勒也會見了東道主（胡中明、袁華智），討論了「保持開放通訊管道的重要性、作戰安全和區域安全問題」。此外，柯勒也會見美國駐北京大使伯恩斯、美國駐北京大使館武官。