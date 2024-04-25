我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

美國第1季經濟成長1.6% 大幅降溫

中國防部證實 解放軍海軍上將與美軍上將已舉行雙邊會見

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國防部發言人吳謙25日首度證實解放軍海軍上將與美軍海軍上將在青島有雙邊會見。（記者廖士鋒／攝影）
中國國防部發言人吳謙25日首度證實解放軍海軍上將與美軍海軍上將在青島有雙邊會見。（記者廖士鋒／攝影）

日前在青島舉辦的第19屆西太平洋海軍論壇已經落幕，美軍派出上將、太平洋艦隊司令柯勒參加，中國國防部25日證實解放軍海軍司令員胡中明、海軍政委袁華智與柯勒舉行會見，但並未說明具體內容，美國軍方則指出，雙方討論保持通訊管道、作戰安全等問題。

中國國防部發言人吳謙25日下午在記者會上，對西太平洋海軍論壇期間的情況表示「海軍領導與有關國家代表團舉行雙邊會見和交流，並為他們安排軍事和文化參觀等活動」。

在媒體追問後，吳謙指出，解放軍海軍司令員胡中明，政治委員袁華智，分別與法國海軍參謀長沃盧、柬埔寨王家軍副司令兼海軍司令迪文、智利海軍司令格拉姆札、俄羅斯海軍總司令莫席耶夫、美國太平洋艦隊司令科勒等國海軍代表團團長舉行會見或交流，「就海上合作進一步加強，開展深入交換意見，就加強海上合作，深入交換意見」。

吳謙證實了解放軍與美軍海軍高層在青島舉辦雙方會見的消息，至於見面談論哪些具體問題、有沒有達成共識，吳謙則表示「關於其中某一場具體談及的情況，請向主管部門了解」。

此前包含俄羅斯國防部、智利海軍都已發布消息，揭露莫席耶夫與格拉姆札跟胡中明會見，其中解放軍與俄軍簽署了海上搜救諒解與合作備忘錄。

而據美軍太平洋艦隊官網消息，在論壇期間，柯勒分別與澳洲、孟加拉、智利、哥倫比亞、法國、泰國、英國和越南的海軍首腦進行雙邊會晤，討論「持續進行多邊演習和聯合行動的重要性，以增強互通性和增強威懾力」。消息還提到，按照論壇慣例，柯勒也會見了東道主（胡中明、袁華智），討論了「保持開放通訊管道的重要性、作戰安全和區域安全問題」。此外，柯勒也會見美國駐北京大使伯恩斯、美國駐北京大使館武官。

另外，解放軍海軍微信公眾號已披露論壇期間「組織了30餘場會談會見活動」，23日的閉幕式時，袁華智表示解放軍海軍願與各國海軍一道，「為海洋和平而努力、為海洋安寧而守護、為海洋繁榮而貢獻」。

美軍太平洋艦隊司令柯勒與解放軍海軍司令胡中明，雙方在青島舉行會見。（圖／取自美軍...
美軍太平洋艦隊司令柯勒與解放軍海軍司令胡中明，雙方在青島舉行會見。（圖／取自美軍太平洋艦隊官網）
美軍太平洋艦隊司令柯勒（左）與解放軍海軍政委袁華智，雙方在青島舉行會見。（圖／取...
美軍太平洋艦隊司令柯勒（左）與解放軍海軍政委袁華智，雙方在青島舉行會見。（圖／取自美軍太平洋艦隊官網）

解放軍 國防部 俄羅斯

上一則

移植心臟泵、豬腎 新州婦人手術後狀況良好 醫界重要里程碑

下一則

美光獲美政府補助61億美元 在紐約和愛達荷蓋晶片廠

延伸閱讀

「美去年派41軍事人員駐台」 軍援法案通過前 國會揭數據

「美去年派41軍事人員駐台」 軍援法案通過前 國會揭數據
海軍75周年 解放軍首發潛艇宣傳片、開放邯鄲艦

海軍75周年 解放軍首發潛艇宣傳片、開放邯鄲艦
首次對外公開展示 解放軍「邯鄲艦」停泊青島港

首次對外公開展示 解放軍「邯鄲艦」停泊青島港
張又俠批美：搞島鏈封鎖 只會讓世界陷入撕裂動盪

張又俠批美：搞島鏈封鎖 只會讓世界陷入撕裂動盪

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
在太空飛行46年的旅行者1號探測器，因故障與地球斷訊數月，23日經遙控修復，NASA再度收到它傳回的數據，它單向傳輸一次訊號需要22.5小時，是目前飛行最遠的太空探測器。（圖片取自NASA）

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

2024-04-23 22:10
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立