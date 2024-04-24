我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殖利率再度走高 股指平盤作收

「X你的」紐約市長亞當斯 在飛機上被女乘客狂罵

里程碑…瀕死新州婦接受心臟泵、豬腎移植 術後狀況良好

記者胡玉立／即時報導
新澤西州婦女麗莎·皮薩諾(右)接受了心臟機械泵和豬腎移植手術。(美聯社)
新澤西州婦女麗莎·皮薩諾(右)接受了心臟機械泵和豬腎移植手術。(美聯社)

紐約大學（NYU）朗格尼醫院（Langone Health）團隊24日宣布，患有心臟和腎衰竭、重症瀕死的54歲新澤西州婦女麗莎·皮薩諾 (Lisa Pisano)，4月4日和12日在麻州總醫院先後接受心臟機械泵和豬腎移植手術；術後恢復良好，本周已可藉助行器邁出步伐。該手術極具戲劇性，也是醫界重要里程碑。

皮薩諾是歷來第二位接受豬腎移植的患者，也是首位接受豬器官移植的女性；同時也是近年來嘗試使用動物器官移植人類體內的最新案例。

皮薩諾向美聯社表示， 「我只是在束手無策時，抓住了機會。最壞的情況是即使它對我沒用，也可能對他人有效，有可能幫助下一個人。」

紐約大學朗格尼移植研究所（Langone Transplant Institute）所長蒙哥馬利（Robert Montgomery）回憶當器官立即開始產生尿液時，手術室裡一片歡呼聲。

談到實驗初期結果，蒙哥馬利說：「這具有變革性意義。」但負責植入心臟幫浦的紐約大學心臟外科醫生莫阿扎米(Nader Moazami)警告：「仍有困難需要克服。」其他移植專家則密切關注患者情況。

皮薩諾的狀況與其他異種移植實驗不同，她的心臟和腎臟都已衰竭。心臟衰竭讓她沒資格接受傳統腎臟移植；她因為洗腎，也沒資格使用心臟泵（左心室輔助裝置或LVAD）。蒙哥馬利解釋說：「當時就像身處迷宮，找不到出路。」直到外科醫生決定一起移植心臟泵與豬腎。

在食品藥物管理局（FDA）緊急許可下，蒙哥馬利選擇了聯合治療公司（United Therapeutics Corp）基因工程豬器官；其細胞不會在人體立即引發器官排斥。4月4日外科醫生為皮薩諾的心臟植入LVAD提供動力，12日移植豬腎。

蒙哥馬利說，雖然無法預測患者長期結果，但目前為止，她並未表現出器官排斥跡象。莫阿扎米則表示，在為患者調整LVAD與新腎臟配合使用的同時，他們學到了很多，有助未來照顧心臟和腎臟患者。

此案可望影響FDA未來允許此類試驗。聯合治療公司希望明年能開始相關計劃。

紐約大學 新澤西州 FDA

上一則

RISC-V成中美晶片新戰場？美商務部正評估國安風險

延伸閱讀

不只爆肝…醫揭熬夜4大危害 「最嚴重恐洗腎」

不只爆肝…醫揭熬夜4大危害 「最嚴重恐洗腎」
Wawa超商 躍升新州最大便利店 過半居民首選

Wawa超商 躍升新州最大便利店 過半居民首選
想看日全食 新州要等55年後才有機會

想看日全食 新州要等55年後才有機會
新州高科技高中 全校平均SAT近滿分 高達1532分

新州高科技高中 全校平均SAT近滿分 高達1532分

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17

超人氣

更多 >
空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛

空服員列打包隨身行李7項NG行為 嚴重恐讓班機延遲起飛
北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號
害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方

害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方