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國會通過TikTok剝離案「明年1月前不賣就禁」 字節跳動擬走法律戰

編譯盧思綸／即時報導
美國參議院23日通過TikTok剝離案，限期TikTok一年內剝離中國母公司「字節跳動」，待送交總統拜登簽署即完成立法；TikTok此前已表明將採取法律行動。(路透)
美國參議院23日通過TikTok剝離案，限期TikTok一年內剝離中國母公司「字節跳動」，待送交總統拜登簽署即完成立法；TikTok此前已表明將採取法律行動。(路透)

彭博資訊報導，美國參議院23日通過TikTok剝離案，限期TikTok（抖音海外版）一年內剝離中國母公司「字節跳動」，否則不得在美國營運；待法案送交總統拜登簽署即完成立法，拜登先前已表達支持該禁令；TikTok此前已表明將採取法律行動，主張禁令有違美國憲法第一修正案規定的言論自由。

參院以79票贊成對18票反對的壓倒性票數通過援外法案內納入的禁止TikTok法案，目的防範中國母公司蒐集美國地區超過1.7億使用者資料，還有中國可能通過TikTok進行宣傳工作。

科技媒體The Verge指出，法案賦予「字節跳動」最初9個月時間，也就是到2025年1月，如果協議有所進度，總統可酌情延長90天。

部分議員憂心限期超出今年11月美國大選時程，中國恐怕利用TikTok干預選舉。

如果TikTok沒有在限期內完成剝離，蘋果和Google等應用程式平台將強制下架TikTok，否則將面臨罰款。

TikTok美國地區公共政策負責人貝克曼（Michael Beckerman）20日在內部備忘錄表明，一旦拜登簽署法案則將採取法律行動，揚言這將是漫長法律攻防戰的「開始，而非結尾」。

不過北京方面不太可能同意出售TikTok。一位熟悉TikTok想法的人士透露，北京先前已經表明不希望TikTok寶貴的演算法和資料落入美國手中。

TikTok 拜登 參院

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