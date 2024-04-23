我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最佳高中冠軍是它 昔日龍頭TJ高中排名慘跌

陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

特派員黃惠玲／即時報導
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)22日發布了最新的全美最佳高中排名，位於亞利桑納州的BASIS Peoria高中勇奪冠軍，該校亞裔生高達七成；印第安納州的Signature School排名第二。

曾蟬聯多年的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology)，因為追求學生多元化，於三年多年前修改招生政策，改採「種族中立」(race-neutral)標準而遭家長控告歧視亞裔，之後排名一路下降，今年名次已從去年的第五跌到第14名。

這項排名今年收集了約約全美2萬5000所高中數據，從中選出了約1.8萬所列出排名，它使用包括學生在多個科目的州測驗成績，學生在大學先修課程和國際文憑考試、大學水平考試的成績、學生畢業率以及未充分服務服務學生族群(非裔、西語裔、低收)的成績等六項指標，作為評估標準。

榮登全美最佳高中的BASIS Peoria，為一所特許學校，招收5至12年級的學生。 該校去年在美新世界報導的最佳高中排在12名，今年躍居第一，該校也是公立特許學校系統的一部分，在全國各地都有分校。 

亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peo...
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

在10年級或之前，BASIS Peoria學生開始學習先修課程，高年級學生則會參加大學諮商研討會，部分評選中的高年級生可能會在畢業前最後三個月開展校外研究計畫，該校課外活動包括多個運動隊伍、模擬聯合國和機器人俱樂部。

BASIS Perio大約有70%為亞裔，15%是白人，6%是西語裔。

排名第三的為華盛頓州的Tesla STEM High School，賓州費城的Julia R. Masterman Secondary School名列第四，芝城沛頓高中排在第五。

包括沛頓等芝加哥公立學校的菁英高中都採取申請制，其中所錄取的三成名額是「單純以入學成績高低決定」，另外七成錄取名額是根據居民居住區的收入高低，劃分成四階級(4 tier)而分層錄取，每一階層的錄取分數不同。沛頓是競爭最激烈最難取得資格的高中，一般說來，如果入學考成績沒有拿到900分滿分，幾乎沒有希望錄取。

其他排名第六到第十的最佳高中，依序為第六名德州達拉斯的The School for the Talented and Gifted (TAG)、第七名南卡Academic Magnet High School、第八名密西根州的International Academy、第九名喬治亞州Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology，第十名的加州Riverside Stem Academy。

從2020年蟬聯全美最佳高中的湯瑪斯傑弗遜高中，經歷招生政策調整引發強烈爭議後，排名在2023年起跌下冠軍至第五名，今年排名更大幅後退了將近10名至全美第14。不過，該校仍是大華府區地區排名最前的高中。

完整排名可查詢：www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

亞裔 加州 費城

上一則

走私鱷魚、蟒蛇皮革皮包 精品設計師被判坐牢一年半

下一則

中墨犯罪組織非法種大麻 緝毒局掃蕩20州

延伸閱讀

一句笨蛋賠12.5萬 芝大特許高中師生訴訟和解

一句笨蛋賠12.5萬 芝大特許高中師生訴訟和解
共和黨超級金主 賓州首富亞斯身兼TikTok大股東

共和黨超級金主 賓州首富亞斯身兼TikTok大股東
羅蘭高中學生Ruby Wu被選為愛迪生學者得主

羅蘭高中學生Ruby Wu被選為愛迪生學者得主
緬甸叛軍發動火箭砲攻擊 釀4死、12傷

緬甸叛軍發動火箭砲攻擊 釀4死、12傷

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02

超人氣

更多 >
4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福
范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪

范冰冰前未婚夫被爆秘戀Angelababy 1句話洩端倪
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工
55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣
洛城女子熱鬧地鐵站被割喉刺死 月台上血衣醒目

洛城女子熱鬧地鐵站被割喉刺死 月台上血衣醒目