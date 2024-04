全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

「美國新聞與世界報導」(US News & World Report)22日發布了最新的全美最佳高中排名,位於亞利桑納州的BASIS Peoria高中勇奪冠軍,該校亞裔 生高達七成;印第安納州的Signature School排名第二。

曾蟬聯多年的北維州湯瑪斯傑弗遜高中(Thomas Jefferson High School for Science and Technology),因為追求學生多元化,於三年多年前修改招生政策,改採「種族中立」(race-neutral)標準而遭家長控告歧視亞裔,之後排名一路下降,今年名次已從去年的第五跌到第14名。

這項排名今年收集了約約全美2萬5000所高中數據,從中選出了約1.8萬所列出排名,它使用包括學生在多個科目的州測驗成績,學生在大學先修課程和國際文憑考試、大學水平考試的成績、學生畢業率以及未充分服務服務學生族群(非裔、西語裔、低收)的成績等六項指標,作為評估標準。

榮登全美最佳高中的BASIS Peoria,為一所特許學校,招收5至12年級的學生。 該校去年在美新世界報導的最佳高中排在12名,今年躍居第一,該校也是公立特許學校系統的一部分,在全國各地都有分校。

在10年級或之前,BASIS Peoria學生開始學習先修課程,高年級學生則會參加大學諮商研討會,部分評選中的高年級生可能會在畢業前最後三個月開展校外研究計畫,該校課外活動包括多個運動隊伍、模擬聯合國和機器人俱樂部。

BASIS Perio大約有70%為亞裔,15%是白人,6%是西語裔。

排名第三的為華盛頓州的Tesla STEM High School,賓州費城 的Julia R. Masterman Secondary School名列第四,芝城沛頓高中排在第五。

包括沛頓等芝加哥公立學校的菁英高中都採取申請制,其中所錄取的三成名額是「單純以入學成績高低決定」,另外七成錄取名額是根據居民居住區的收入高低,劃分成四階級(4 tier)而分層錄取,每一階層的錄取分數不同。沛頓是競爭最激烈最難取得資格的高中,一般說來,如果入學考成績沒有拿到900分滿分,幾乎沒有希望錄取。

其他排名第六到第十的最佳高中,依序為第六名德州達拉斯的The School for the Talented and Gifted (TAG)、第七名南卡Academic Magnet High School、第八名密西根州的International Academy、第九名喬治亞州Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology,第十名的加州 Riverside Stem Academy。

從2020年蟬聯全美最佳高中的湯瑪斯傑弗遜高中,經歷招生政策調整引發強烈爭議後,排名在2023年起跌下冠軍至第五名,今年排名更大幅後退了將近10名至全美第14。不過,該校仍是大華府區地區排名最前的高中。

完整排名可查詢:www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings

