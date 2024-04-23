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陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判

走私鱷魚、蟒蛇皮革皮包 精品設計師被判坐牢一年半

記者顏伶如／即時報導
南西‧岡薩雷茲(Nancy Teresa Gonzalez de Barberi)設計的包款。（取自司法部官網）
南西‧岡薩雷茲(Nancy Teresa Gonzalez de Barberi)設計的包款。（取自司法部官網）

司法部新聞稿指出，奢華皮包品牌Gzuniga哥倫比亞籍創辦人南西‧岡薩雷茲(Nancy Teresa Gonzalez de Barberi)從2016年2月至2019年4月間，委託朋友將被列為保護動物的鱷魚、蟒蛇皮革製作的皮包透過商業航班走私進入美國，2022年遭聯邦檢察官以密謀犯罪、非法走私等罪名起訴之後，2023年11月坦承犯罪，如今被判18個月有期徒刑。

司法部指出，岡薩雷茲用來製作皮包的皮革來自鱷魚及蟒蛇，兩者都在「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約」(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)保護之列，美國與哥倫比亞都是公約簽署國。

美國「瀕臨危險物種法」(Endangered Species Act)並未全面禁止保護動物皮革貿易，但廠商必須擁有產品製造國家的許可證，進口到美國之前必須先提出申請。

聯邦檢察官指控岡薩雷茲與共犯吉拉杜(Mauricio Giraldo)、賈拉米羅(John Camilo Aguilar Jaramillo)透過朋友、親戚甚至哥倫比亞皮包工廠員工，將累計數百件的皮夾、皮包與手提包以直接攜帶或放入行李箱等方式，以乘客身份搭乘商業航班走私進入美國；一旦入境美國之後，皮包則被運到Gzuniga設於紐約的展示廳，做為陳列或銷售之用。

三名被告都是哥倫比亞籍，被起訴之後都被引渡到美國受審。岡薩雷茲除了坐牢之外，品牌銷售皮包的所有獲利都遭沒收。

岡薩雷茲辯護律師拉賓(Sam Rabin)23日指出，岡薩雷茲是選擇性起訴(selective prosecution)的受害者，但不打算上訴，「只希望這段不幸的篇章能夠翻頁，繼續過日子」。

司法部

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