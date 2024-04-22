我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯訪北京前夕 再指中方涉種族滅絕行動

洛城一夜幾十輛車被砸 警報未響也沒有遺失財物

布林肯訪北京前夕 再指中方涉種族滅絕行動

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿布林肯將再次訪問中國。（路透）
美國國務卿布林肯將再次訪問中國。（路透）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在訪問中國前夕發布人權報告，再指北京於新疆地區實施種族滅絕行動，挑動美中神經；副國務卿坎伯同日在另一場合說，美國的努力不是要阻撓中方，而中方選擇拉近與俄羅斯、北韓和伊朗的關係，則讓華府和歐洲都關切。

人權向來是美中存在分歧的領域，拜登政府多次強調要在雙邊分歧與可能合作的領域內推動雙邊關係，人權也是美中高層互動的必談議題；今年發布人權報告隔日，布林肯就要出發訪問中國大陸。

布林肯自就任國務卿以來，年年發布的人權報告都指出新疆維吾爾民族面臨的種族滅絕問題；中方則是一再否認所謂「再教育營」，稱在新疆建立的職業技能教育培訓中心，是為從源頭上消除恐怖主義和宗教極端主義。

美方最新人權報告指出，中華人民共和國持續在新疆地區，對維吾爾族等少數民族實施種族滅絕、侵犯人權、強迫勞動和其他迫害人權的重大行動；2017年以來，超過100萬名少數族群被關押或逮捕，共產黨箝制司法制度，打壓政治犯，還干涉民眾的網路、集會與結社自由。

美國國務院資深官員19日行前說明布林肯的訪問提到，布林肯會直言美國的價值觀和利益所在，清楚且坦率地提出對諸多事項的憂慮，包含人權、不公平經貿作為、中國大陸商品產能過剩對全球經濟的影響、中國對俄羅斯國防工業的支持、中東危機、中方在南海的挑釁作為、北韓問題及緬甸危機；布林肯也會強調台海和平與穩定。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯也會對中方官員談到北京對俄羅斯國防工業的支持，不只是美國擔憂，北約和七大工業國（G7）外長等盟友夥伴都有同樣關切；布林肯會在中國直接且清楚地討論此事，包含關切中國大陸私部門對俄羅斯國防工業的支持。

副國務卿坎伯（Kurt Campbell）22日在智庫美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）談北約（NATO）與印太地區時也提到對中俄關係的關切。

坎伯表示，中國在發展過程中選擇的合作夥伴是美日韓和東南亞國家，現在卻轉向與俄羅斯、北韓和伊朗建立更密切的合作，這不只是華府擔憂，歐洲各國亦然。

坎伯表示，過去數十年來，美國和其他國家對中國開放市場、投資並允許北京加入國際體系，在在都讓中國得以崛起和發展，他不認為美國等西方國家有採取任何行動，足以引發中國在核子與軍事方面的回應；坎伯也說，他多次跟中方官員挑明，美國做的大部分事情都不是為了要阻撓中國，而是要保護這套共同發展出的體制和功能。

布林肯 俄羅斯 國務卿

上一則

最不友善的州 無證客為謀生 仍選擇落腳喬州

延伸閱讀

中國外交部宣布 美國務卿布林肯24至26日訪華

中國外交部宣布 美國務卿布林肯24至26日訪華
布林肯訪中國關切經貿及台海 分析指「難獲突破」

布林肯訪中國關切經貿及台海 分析指「難獲突破」
傳美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對

傳美國幾天內將制裁以軍「猶太永恆營」 內唐亞胡強烈反對
布林肯訪華前 謝鋒籲中美共同管控台灣問題

布林肯訪華前 謝鋒籲中美共同管控台灣問題

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
國會即將通過封禁TikTok法案。一名男子上周在紐約市庭審川普的法院外，舉牌「釋放TikTok」，試圖引起注意。(美聯社)

為何美國要逼TikTok脫中？分析：演算法是關鍵

2024-04-20 20:02

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工

等了幾十年 美第一條高鐵南加至賭城開工
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾