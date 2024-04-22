布林肯訪北京前夕 再指中方涉種族滅絕行動

美國國務卿布林肯將再次訪問中國。（路透）

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）在訪問中國前夕發布人權報告，再指北京於新疆地區實施種族滅絕行動，挑動美中神經；副國務卿坎伯同日在另一場合說，美國的努力不是要阻撓中方，而中方選擇拉近與俄羅斯 、北韓和伊朗的關係，則讓華府和歐洲都關切。

人權向來是美中存在分歧的領域，拜登政府多次強調要在雙邊分歧與可能合作的領域內推動雙邊關係，人權也是美中高層互動的必談議題；今年發布人權報告隔日，布林肯就要出發訪問中國大陸。

布林肯自就任國務卿以來，年年發布的人權報告都指出新疆維吾爾民族面臨的種族滅絕問題；中方則是一再否認所謂「再教育營」，稱在新疆建立的職業技能教育培訓中心，是為從源頭上消除恐怖主義和宗教極端主義。

美方最新人權報告指出，中華人民共和國持續在新疆地區，對維吾爾族等少數民族實施種族滅絕、侵犯人權、強迫勞動和其他迫害人權的重大行動；2017年以來，超過100萬名少數族群被關押或逮捕，共產黨箝制司法制度，打壓政治犯，還干涉民眾的網路、集會與結社自由。

美國國務院資深官員19日行前說明布林肯的訪問提到，布林肯會直言美國的價值觀和利益所在，清楚且坦率地提出對諸多事項的憂慮，包含人權、不公平經貿作為、中國大陸商品產能過剩對全球經濟的影響、中國對俄羅斯國防工業的支持、中東危機、中方在南海的挑釁作為、北韓問題及緬甸危機；布林肯也會強調台海和平與穩定。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯也會對中方官員談到北京對俄羅斯國防工業的支持，不只是美國擔憂，北約和七大工業國（G7）外長等盟友夥伴都有同樣關切；布林肯會在中國直接且清楚地討論此事，包含關切中國大陸私部門對俄羅斯國防工業的支持。

副國務卿坎伯（Kurt Campbell）22日在智庫美國和平研究所（United States lnstitute of Peace）談北約（NATO）與印太地區時也提到對中俄關係的關切。

坎伯表示，中國在發展過程中選擇的合作夥伴是美日韓和東南亞國家，現在卻轉向與俄羅斯、北韓和伊朗建立更密切的合作，這不只是華府擔憂，歐洲各國亦然。

坎伯表示，過去數十年來，美國和其他國家對中國開放市場、投資並允許北京加入國際體系，在在都讓中國得以崛起和發展，他不認為美國等西方國家有採取任何行動，足以引發中國在核子與軍事方面的回應；坎伯也說，他多次跟中方官員挑明，美國做的大部分事情都不是為了要阻撓中國，而是要保護這套共同發展出的體制和功能。