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勞力士、LV包都有 這家店賣遺失行李物品 吸引粉絲朝聖

編譯林奇賢／綜合外電
斯科茨博羅人口只有14,000人，每年卻吸引超過100萬訪客，因為這裡有一間店，所賣的商品全都來自無人認領的行李。(圖片擷自Unclaimed Baggage)
斯科茨博羅人口只有14,000人，每年卻吸引超過100萬訪客，因為這裡有一間店，所賣的商品全都來自無人認領的行李。(圖片擷自Unclaimed Baggage)

活生生的蛇、壁掛公羊頭、前總統尼克森簽名的萬聖節卡片，根據Unclaimed Baggage的報告，這都是2023年無人認領行李中所找到的令人著迷物品；Unclaimed Baggage是一家向航空業者購買旅客遺失行李、再轉售裡面物品的公司。

這家公司還發現一根13英呎的跳桿、「奪魂鋸」系列電影中的可怕道具，以及一雙價值1.2萬美元的路易威登（LV）聯名Nike的Air Force 1運動鞋。

更多細節都在該公司4月初發布的首份報告「一窺美國的遺失行李」。

Unclaimed Baggage執行長歐文斯（Bryan Owens）接受CNBC Travel訪問時說：「我們認為，發布一份涵蓋最常見物品、最昂貴物品以及怪奇物品的年度報告，會很有趣。」

根據這份報告，今年發現最昂貴物品是一枚鑽戒（估計要37,050美元），其次是一只卡地亞Panthère手表（26,500美元）和一個愛馬仕Berkin 25包包（23,500美元）。

Unclaimed Baggage與航空業者、飯店、火車和租車公司簽訂了長期合約，向他們購買無人認領的物品，每周都會經手數萬件，約三分之一會拿來賣、另三分之一捐贈出去、其餘則回收。

1970年，歐文斯的父親多伊爾·歐文斯（Doyle Owens），在得知當地公車業者苦於因應乘客遺落的行李與日俱增後，便創辦了Unclaimed Baggage。

如今，Unclaimed Baggage位在阿拉巴馬州斯科茨博羅（Scottsboro）的零售店面，比一個街區還大，並擁有250多名員工。在這家店尋寶的樂趣，吸引各地的人前來。歐文斯說：「我們一年有上百萬的客流量......來自美國各州以及40個國家。我記得，有對英國夫妻，每年都會飛來一次，就是為了要購物。」

這家店的折扣介於八折到二折之間，取決於商品類型，服飾會有更多折扣，勞力士手表的折扣會少一點。這家公司想給顧客優惠的價格，但又不想鼓勵轉賣的行徑。

歐文斯表示，電子產品的銷售速度最快，從54美元的AirPods到175美元的惠普15.6吋筆電，不一而足。高級珠寶也賣得不錯。

阿拉巴馬州 租車 萬聖節

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