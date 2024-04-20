最高院推翻墮胎權 急診室頻拒孕婦 各地投訴大增

自從2022年最高法院推翻「羅訴韋德案」後，孕婦在美國各地急診室遭到拒診的案件層出不窮，醫療人權大受威脅。(美聯社)

美聯社取得聯邦紀錄顯示，聯邦最高法院2022年推翻保障墮胎 權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，孕婦在全美各地急診室遭到拒診的投訴案件大增。

一名孕婦前往德州醫院急診，櫃台人員卻不願辦理掛號，結果該名婦人在大廳洗手間流產。另一名孕婦前往佛羅里達州醫院就醫，卻遭保全人員擋在門外，隔天發現胎兒已無心跳。北卡羅來納州 則有一名孕婦因為急診室無法提供超音波服務，後來在車子裡生產，但孩子後來夭折。

報導指出，這些案例凸顯現今孕婦前往急診室就醫面臨的風險，特別是在已立法嚴格禁止墮胎的州。各界對於醫師究竟能為孕婦提供哪些醫療感到混淆。

俄勒岡州婦產科醫師亨特斯柏格(Amelia Huntsberger)說，民眾前往急診室就醫卻無法看醫生，令人震驚，難以理解。

雖然聯邦法規規定孕婦在上述狀況都應該獲得治療，拒診案例依然層出不窮。

根據聯邦法律，急診室必須為已進入分娩活躍期(active labor)的婦女提供醫療照護，在人手不足或缺乏資源的情況下必須以救護車轉診其他醫院。醫院領取聯邦醫療保險 計畫(Medicare)經費就必須遵守法規。

最高法院下周將聽取訴訟口頭辯論，判決結果可能削弱孕婦獲得的法律保障。拜登政府對愛達荷州提告，指控愛州墮胎禁令讓婦女無法在醫療緊急狀況下墮胎，觸犯聯邦法律。

白宮性別政策委員會(Gender Policy Council)主任克萊恩(Jennifer Klein)指出，婦女有就醫需求時不該遭到拒診。她說，根據「緊急醫療事故處理和分娩法」(Emergency Medical Treatment and Labor Act，EMTALA)所有病患都應該獲得急診醫療，包括出現與妊娠相關緊急狀況的孕婦。

喬治華盛頓大學健康法教授羅森鮑姆(Sara Rosenbaum)說，嚴格禁止墮胎州的醫師很怕懷孕患者，急診室更不敢收。