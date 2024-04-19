禁TikTok 眾院納援外法案包裹表決

共和黨眾院領袖決定採取非傳統作法，將打擊短影音應用程式抖音(TikTok)提案，納入訂於20日表決的對外援助包裹法案中，但法案內容已作修改。圖為TikTok在加州庫爾富市的辦公大樓。(路透)

共和黨眾院 領袖決定採取非傳統作法，將打擊短影音應用程式抖音(TikTok )提案，納入訂20日表決的對外援助包裹法案中。3月獲眾院快速通過的禁TikTok獨立法案在參院 停滯不前，這項新策略可望快速推進提案，及早送交拜登總統簽署實施。

眾院3月以352票對65票的壓倒性多數通過立法，要求TikTok從北京母公司字節跳動(ByteDance)出售剝離，否則將面臨全國禁令。這項名為「保護美國人免受外國對手控制應用程式侵害法案」(H.R. 7521)，給TikTok共180天時間與母公司剝離，不然就面臨禁令。儘管該案快速在眾院通過，但仍須參院透過關鍵委員會推動該案或在議會表決。

共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)已表示將阻止該案付諸表決；參院領袖可能需要投入大量時間辯論TikTok法案，這在2024年選舉前可能很難辦到。為繞過限制，眾議員決定將TikTok立法附加至援外包裹法案中，藉此讓TikTok禁令加速達成協議；國會兩黨和白宮都表示支持。

曾領導國會對TikTok採取行動的眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)18日在委員會聽證會上表示，「這項立法是保護國人免受外國顛覆性數據收集的第一步」。

TikTok於17日聲明表示，「不幸地，眾院利用重要人道主義援外案加入禁令，再次踐踏1億7000萬國人言論自由權利」。

眾院20日對法案表決後，參院何時審議仍不明朗。值得注意的是，眾院法案最初規定TikTok有180天出售期限，但在加入援外包裹法案後，出售期限改為270天；若與母公司字節跳動剝離取得「重大進展」，總統還可再延長90天期限。

之前眾院通過打擊TikTok禁令法案後，許多參議員語氣謹慎，呼籲不要操之過急，提議先舉行聽證。但TikTok法案更新策略並延長出售期限後，原本表示擔心的參議員包括參院商務委員會主席坎特韋爾(Maria Cantwell)和情報委員會主席華納(Mark R. Warner)在內，態度都明顯轉變，由遲疑轉為肯定支持。