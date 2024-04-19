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竄改數百張沃爾瑪禮卡行騙 福建無證客認了299項控罪

編譯盧炯燊╱綜合19日電
沃爾瑪店內開放式貨架上的各式禮物卡，成為犯罪集團的目標。(沃爾瑪臉書)
沃爾瑪店內開放式貨架上的各式禮物卡，成為犯罪集團的目標。(沃爾瑪臉書)

俄亥俄州一名來自中國福建的無證移民，涉嫌偷取並竄改數百張禮物卡藉以行騙，被控308項四級重罪的偽造罪名，另加一項為二級重罪的不法活動罪。

據了解，來自福建長樂區湖南鎮的35歲男子薛明(Ming Xue，譯音)，2023年12月5日在俄州科肖克頓(Coshocton)的沃爾瑪賣場內被發現身上藏有經過竄改的禮物卡，當場遭店內保全人員扣留。

當時科肖克頓郡警局剛好在店內參加救世軍舉辦的「與警察一起購物」活動，沃爾瑪保全人員遂將薛男交給警察；薛男則將身上數張禮物卡交給警方。

警方隨後在停車場發現了薛男未熄火的汽車，經搜查後在車內發現數個裝滿禮物卡的盒子，總數多達數百張，全部與薛男身上查出的禮物卡有關。

經調查後發現，薛男是一個禮物卡詐騙團夥成員之一，負責將經過竄改的禮物卡放回貨架上。

詐騙集團的手法是在竊取禮物卡後，刮開卡片以取得密碼，並記錄下密碼和條碼號碼，再用貼紙封好，恢復原狀，放回貨架上。一旦顧客購買並啟用了禮物卡，犯罪分子就可以上網利用密碼竊取卡內儲值金額。

今年1月薛男共被控309項罪名，一卡一罪，並於4月17日在俄州科肖克頓郡法庭正式受審。薛男在庭上戴著耳機聽取翻譯說明案情，其間他用英語回答了大部分「是」、「不是」或「我明白」的問題。

法官對薛男解釋，他刑滿後會被驅逐出境。

作為認罪協議的一部分，檢方同意撤銷其中部分罪名，以換取被告承認其餘299項控罪。薛男面臨最高8至12年徒刑及1.5萬元罰款。

薛男認罪後，法官尚未定出量刑日期，同時表示不會考慮判處超過4至6年的監禁。而薛男只須服刑18個月至3年，即有資格申請假釋。

據悉薛男是去年9月從加州入境美國。

俄亥俄州 沃爾瑪 加州

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