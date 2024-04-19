川普官司纏身困紐約 拜登把握良機赴賓州造勢

川普歷史性的「封口費案」本周開審之際，拜登也在自己的出生地、關鍵搖擺州賓夕法尼亞州展開為期3天的巡迴造勢活動。(美聯社)

美國前總統川普 因「封口費案」開審被困在紐約，現任總統拜登 希望利用這個機會進行選舉造勢，同時他也忍不住把競選對手的窘境拿來開玩笑。

法新社報導，川普（Donald Trump）歷史性的「封口費案」本周開審之際，拜登（Joe Biden）也在自己的出生地、關鍵搖擺州賓夕法尼亞州展開為期3天的巡迴造勢活動。

拜登造訪了兒時舊居，並與甘迺迪（Kennedy）家族成員同台造勢。同時，川普抱怨自己得待在「寒冷」的紐約法庭，無法投入選戰活動。

81歲的拜登一臉正經談到川普的處境：「在我前任治下，他現在可忙了，賓州流失27萬5000個工作機會。」這番話讓造勢現場鋼鐵工人工會的聽眾大笑起來。

這是川普「封口費案」15日在紐約開庭審理以來，拜登首次公開提及川普的刑事審判，並一反自己過去對這件事保持沉默的態度。

為了避免被認為司法不公，拜登先前似乎極力避談川普的訴訟，因為這會給予川普理由，讓他聲稱自己是拜登領導下的獵巫受害者。

不過，兩人打對臺較勁之際，川普每週必須出庭4天，拜登也開始談起川普的官司。

拜登3月發表激昂的國情咨文演說後，民調 顯示拜登支持度逐漸回升，現在與川普的民調表現勢均力敵。

然而根據近日來的民調，川普仍在幾個關鍵搖擺州領先拜登，這代表拜登必須把握時機打選戰。