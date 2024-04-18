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教育部長放話要勒令關校 大峽谷大學反批嚴重偏見

記者顏伶如／即時報導
亞利桑納州大峽谷大學被勒令關校，但校方反批教育部存有「嚴重偏見」。(美聯社)
亞利桑納州大峽谷大學被勒令關校，但校方反批教育部存有「嚴重偏見」。(美聯社)

私立基督教營利大學(for-profit colleges)亞利桑納州大峽谷大學(Grand Canyon University，GCU)誤導學生對博士班學費認知，去年被教育部處以3770萬元最高金額處罰。教育部長卡多納(Miguel Cardona)上周在眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)聽證會則矢言將勒令關校，但校方反批教育部存有「嚴重偏見」。

福斯數位新聞(Fox News Digital)18日報導，大峽谷大學主管表示，教育部對學校展開一連串查緝，都是因為存有「嚴重偏見」。

眾院撥款委員會民主黨資深成員、康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa L. DeLauro)10日在聽證會上詢問卡多納，大峽谷大學既然是一所「掠奪型」(predatory)營利大學，拜登政府是否打算要求關校。

迪勞洛說，大峽谷大學並未向學生確實說明學費開銷，導致某些學生為了畢業，被迫補交學費1萬元以上。

卡多納回答：「我們的查緝行動除了要求關校，還將做出明確表態，禁止學校掠奪學生。」

教育部聯邦學生補助(Federal Student Aid，FSA)辦公室去年公布調查報告指出，關於博士班學費收取，大峽谷大學對7500多名現任、前任學生說謊，廣告時以較便宜的學費價格做為宣傳，但98%博士生後來實際繳交學費都比學校宣傳的價格高出許多。

大峽谷大學發言人受訪時說，政府官員持續對學校做出貶抑、煽動式的公開評論，談話內容有著法律及事實錯誤，「與其他26個主管機關與認證機構的看法截然不同」。

發言人指出，卡多納在眾院撥款委員會聽證會上的發言與事實不符，應該撤回(retraction)。

教育部 眾院 拜登

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