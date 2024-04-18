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南卡、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

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南卡、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

記者顏伶如／即時報導
從17日晚間開始，南卡羅來納州、內布拉斯加州、內華達州及德州陸續發生911報案系統嚴重斷線。示意圖。(路透)
從17日晚間開始，南卡羅來納州、內布拉斯加州、內華達州及德州陸續發生911報案系統嚴重斷線。示意圖。(路透)

從17日晚間開始，南卡羅來納州內布拉斯加州、內華達州及德州陸續發生911報案系統嚴重斷線，某些地區線路中斷一小時至兩小時。華盛頓郵報18日報導，雖然斷線原因為何仍不明朗，但德州迪雷歐(Del Rio)警察局表示，一家主要通訊業者服務中斷導致問題發生，但未透露是哪家業者。

報導指出，四州911報案系統似乎已經逐漸恢復運作。各地遭遇狀況略有不同，某些地區民眾無法從室內電話(landlines)撥打警案電話，其他地區則是手機撥打911時打不通，一直聽到忙線訊息，當地警局與警長辦公室緊急呼籲民眾改撥電話或發送簡訊到非緊急專線求助。

南卡羅來納州公共安全廳(South Dakota Department of Public Safety)透過社群網站發表聲明表示，全州都有911服務中斷問題，民眾可以改用簡訊向911報案中心求助，但不要嘗試撥打911電話查看線路是否恢復。南卡羅來納州公路巡警隊(South Dakota Highway Patrol)17日晚間在X平台發文指出，報案系統已恢復正常。

拉斯維加斯大都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department)表示，17日晚間民眾無法從室內電話撥打911電話，就連非緊急專線也斷線，但民眾可改以手機撥打或簡訊傳送，斷線問題歷時約兩小時才排除。

內華達州州警表示，內州南部911報案系統斷線問題持續約90分鐘。

位於內布拉斯加州東部的道格拉斯郡(Douglas County)官員表示，911斷線狀況出現後，民眾打電話報警只聽到忙線訊號。

今年2月間，AT&T服務中斷導致全美170萬手機用戶受到衝擊，加州、北卡羅來納州、德州的911報案中心則接不到民眾報案電話。AT&T後來表示，系統擴充時出現錯誤，服務中斷與網路攻擊無關。

南卡羅來納州 內布拉斯加州 德州

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