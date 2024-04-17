我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯遊民闖華人住宅霸佔房間 脫衣不肯離去

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

明星體操選手舉報狼醫案 FBI與百名受害者1億元和解

記者胡玉立／即時報導
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。圖為當年聽證會上的受害者相擁。（美聯社）
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。圖為當年聽證會上的受害者相擁。（美聯社）

司法部同意向100位美國奧運體操代表隊前隊醫納瑟(Larry Nassar)受害者支付約1億元和解金，原因是聯邦調查局(FBI)收到納瑟可能虐待運動選手的投訴舉報卻未認真對待。此和解案確定後，眾機構未能妥善處理「狼醫」納瑟行為問題的法律索賠，總算告一段落；法律賠償總額達10億元。

這些明星運動員受害者2022年向FBI提出行政侵權索賠，FBI秋天與她們達成和解協議，如今最終定案。

此案索賠人包括西蒙‧拜爾絲(Simone Biles)、馬洛妮(McKayla Maroney)、尼科爾斯(Maggie Nichols) 和雷斯曼(Aly Raisman)等美國菁英體操運動員。她們可能受到納瑟侵犯的舉報在2015年夏天首次提交FBI，在FBI得知體操選手們的擔憂之後的一年多內，另有數十人遭納瑟性侵。

納瑟曾任密西根州立大學校醫，該校也曾多次反駁和掩蓋有關納瑟投訴案。2018年該校同意以5億元與數百名受害者和解；該校另因違反聯邦犯罪報告準則和未履行職責，向教育部支付450萬元罰款。

美國體操運動國家管理機構美國體操協會(USA Gymnastics)和美國奧運和殘奧委員會，也在2021年同意以3億8000萬元與30年來數以百計遭納瑟傷害的運動員和解。這些機構被控營造有毒環境，讓納瑟不受監督地向選手伸出「狼爪」。

根據司法部詳細說明，美國體操協會2015年7月28日將投訴提交至FBI印第安納波利斯辦公室，結果FBI處理體操選手投訴出現多個失誤。

根據調查報告，該辦公室特工不確定對納瑟的指控是否構成聯邦犯罪，也不知道該如何處理相關擔憂。美國體操協會對納瑟進行五周的內部調查後，與FBI會面，FBI未就該會晤留下正式紀錄。會後，FBI特工只與其中一名體操運動員麥馬洛尼做了電話採訪。FBI也沒有聯繫州或地方執法部門，沒有採取任何行動來減輕納瑟繼續治療體操選手可能發生的風險。

在美國體操協會向FBI舉報後，納瑟繼續看診近14個月；2016年秋天他被指控犯罪，2018年初納瑟因性虐待和兒童色情指控，被判處終身監禁。

密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者...
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。（美聯社）
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者...
密西根州立大學前校醫、奧運體操代表隊前隊醫納瑟性侵案，司法部同意向100位受害者支付約1億元和解金。圖為案情爆發時，受害人的支持者在密州大校董會戴上封住嘴巴的布條，布條上寫著「沉默」象徵諷刺 。（美聯社）

FBI 司法部 奧運

上一則

北約憂川普回鍋 波蘭總統將在紐約會川普

延伸閱讀

控北京不當補貼是作弊 拜登考慮提高中國鋼鋁關稅

控北京不當補貼是作弊 拜登考慮提高中國鋼鋁關稅
加州財務長馬世雲辦公室 涉FBI調查

加州財務長馬世雲辦公室 涉FBI調查
這家社群媒體創辦人揭美方試圖拉攏員工 疑打算安插後門

這家社群媒體創辦人揭美方試圖拉攏員工 疑打算安插後門
FBI懸賞2.5萬徵綫索 緝拿槍擊托倫斯變電站嫌犯

FBI懸賞2.5萬徵綫索 緝拿槍擊托倫斯變電站嫌犯

熱門新聞

桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

2024-04-11 14:00
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元的情況下，購買中位數價位的房屋。(Pexels)

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

2024-04-13 12:42
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

2024-04-15 14:25
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17

超人氣

更多 >
追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州
失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡

失眠怎麼辦? 別躺在床上輾轉反側 專家教你如何入睡
控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體
華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵

華人區女子坐餐廳外車內 被魁梧非裔男暴力性侵
武漢驚現詭異「血色天空」長達1小時嚇壞民眾

武漢驚現詭異「血色天空」長達1小時嚇壞民眾