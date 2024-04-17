福斯專欄作家批格林是「笨蛋」 罷黜議長將破壞共和黨

共和黨極右保守派要角、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)。美聯社

共和黨 極右保守派要角、喬治亞州聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)針對上台才半年的眾院議長強生(Mike Johnson)提出罷黜議長動議(motion to vacate)，福斯新聞網(Fox News)專欄作家麗茲‧匹克(Liz Peek)17日撰文指出，格林顯然是個「笨蛋」(idiot)，運作手段將嚴重破壞共和黨，格林必須明白共和黨2024年正面臨勝敗關頭。

匹克指出，共和黨內應該有人出面對格林說，火力四射的政治作秀及小題大作的「戲劇女王」(drama queen)功力不要只是槍口對內，應該用來對付民主黨 才是，別顧著在黨內搞鬥爭。

共和黨目前在眾議院僅以五席差距位居多數，匹克在文中指出，強生在軍援烏克蘭 、「外國情報偵察法」(Foreign Intelligence Surveillance Act，FISA)延長授權等棘手議題上設法維持共和黨團意見一致，預算法案在民主黨支持下才勉強得以過關，格林此時卻還發動罷免議長。

匹克分析，美墨邊境依然門戶大開的情況下，並不是所有共和黨人都贊成為烏克蘭增加軍援，許多黨內同僚主張強生應該強硬要求鞏固邊境安全，做為同意為基輔增加援助的交換條件；雖然烏克蘭人民在這場戰爭中犧牲慘重，但俄羅斯弱點已經浮現，倘若拜登總統同意對莫斯科全力反攻，就不會卡在現今的僵局裡，「這個問題是可以補救的，我們必須提供進一步援助，促使白宮邁向成功之路」。

文中指出，格林2022年選舉以17萬多票在共和黨享有大幅優勢的選區勝出，對強生政策一律反對，寧可讓共和黨主導的眾議院玉石俱焚，絲毫不顧更高層次的目標，那就是要在11月大選擊敗拜登；格林所作所為可能助長民主黨，讓民主黨拿回眾院多數席次，攸關加稅、移民、學貸豁免、乾淨能源等各種政策路線，後果影響重大。