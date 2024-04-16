拜登夫婦2023年稅表公布 收入62萬元…白宮暗酸川普

報稅截止日當天，白宮15日公布拜登總統與第一夫人吉兒，兩人2023年的報稅表，共同申報所得是61萬702元。(美聯社)

拜登 總統與第一夫人吉兒．拜登(Joe Biden)15日公布稅表 ，顯示兩人2023年收入增加7%，達61萬9976元，他們繳納的聯邦稅占總收入的23.7%。

尋求連任的拜登在2023年度繳稅申報日前夕公布稅務數據，拜登伉儷約80%收入來自拜登的總統薪水40萬元，以及吉兒在北維吉尼社區學院(Northern Virginia Community College)任教的8萬5985元收入，其他收入來自投資利息、退休金，以及一間負責收拜登夫婦相關書籍版稅的公司。

拜登繳納聯邦稅的收入占比，與2022年相當；同比2022年稅務資料，拜登夫婦2023年收入成長，主要來自他們其中一個銀行帳戶的利息。

拜登的共和黨對手、前總統川普 已打破總統公開聯邦稅表的傳統，他以國稅局(IRS)審計為由拒絕公布資料，但國稅局表示，川普隨時可自由公開稅務資料。

民主黨掌控的國會眾院委員會2022年不顧川普反對，公布川普經刪節的2015年至2020年稅表。

川普15日為封口費案在紐約出庭受審，這是涉及川普個人財務的法律問題之一。

白宮聲明表示：「拜登總統認為，橢圓形辦公室的所有職員都須對人民誠實，每年公布總統稅表的傳統必須延續。」

川普的競選團隊不予置評，川普15日透過社群平台「真實社群」(Truth Social)發文表示，美國許多家庭受益於他任內通過的減稅政策，而若拜登「得逞」，許多人將面臨「龐大」增稅，但他對2023年稅表隻字未提。

拜登16日在出生地賓州斯克蘭頓(Scranton)造勢，演講主題為稅收政策，包括提高富人稅。

賓州將是今年11月總統大選競爭最激烈的州之一，拜登造訪斯克蘭頓後，將轉往匹茲堡地區和費城，這是他今年第四度到訪賓州。