震驚…詐欺猖獗 美政府每年損失高達5000多億

新冠疫情期間，申請聯邦疫情紓困金的詐騙情況嚴重，GAO報告屢次發出警訊，但國會遲無作為。(美聯社)

跨黨派政府稽核處(Government Accountability Office , GAO)16日公布初估數據，美國政府每年恐因詐欺 而損失2330億至5210億元，對債台高築的華府發出嚴厲警訊。稽核處調查的期限橫跨兩任總統任期、並包括疫情 發放紓困金 的詐欺猖獗時期。

不過負責這項調查的GAO警告，由於欠缺可靠數據，再加上揭露聯邦資金複雜盜用計畫必然面臨挑戰，數據不夠完整、也不全然精確。

GAO針對2018年至2022財年聯邦預算推估詐欺損失，涵蓋川普和拜登總統任期，也適逢新冠疫情期間，兩黨大手筆發放紓困金，瞄準紓困金的詐騙猖獗。

GAO依複雜的經濟模型估算，過去幾年詐欺規模占聯邦支出的比重可能高達 7%，詐欺最高峰與濫用疫情紓困救助金的時間點一致。

GAO強調，這項分析報告無法預測聯邦政府的未來損失，但仍以這一令人震驚的發現對華府提出嚴厲警告，聯邦債務今年已飆增至34兆5000億元。

這項報告聲稱美國財政「無法這樣持續下去」，呼籲進行重大改革，藉此減少聯邦資金損失、改善聯邦財政前景。

報告遭白宮行政管理和預算辦公室(White House Office of Management and Budget)罕見嚴厲譴責；該辦公室16日發出正式信函，對該報告所採方法表達嚴重擔憂。

行政管理和預算辦公室管理副主任米勒(Jason Miller)說，GAO坦承欠缺適當數據以找出特定聯邦計畫浪費、欺詐和濫用資金的精確情況，公佈這樣的報告將造成混亂、誤導。

這份報告恐激怒國會山莊。GAO一再要求國會採取基本改革以改善聯邦支出並強化政府發現詐騙的能力，然而一再被兩黨忽略。

白宮與參院民主黨一周前宣布新立法以打擊聯邦詐欺。

身分盜竊問題長期困擾政府，已成新冠疫情期間一大禍害，詐欺犯罪分子竊取個人資訊詐騙政府援助受困企業的資金。

司法部上周宣布，已對3500多名被告提出指控，並扣押、沒收逾14億元，他們與2021年以來非法獲得新冠救助金有關。