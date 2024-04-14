奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

今年夏季奧運將在法國巴黎舉行，美國代表隊部分選手服本周公布，不過女選手比賽服設計得猶如電視影集「海灘救護隊」(Baywatch)中的泳裝般暴露，讓許多女性運動員相當不滿，認為不尊重運動專業。

根據華爾街 日報報導，耐吉(Nike)最近公布2024巴黎奧運 美國奧運隊服，包括籃球與田徑的選手服裝，當田徑雜誌Citius Mag報導後，女選手比賽服的暴露設計，引來大量負評。

退休長跑女將佛萊什曼(Lauren Fleshman)直接砲轟：「實在太可笑，穿著這身服裝得高度保持戒心，更不用說得在全球觀眾眼前比賽。」並強調：「當你全力要突破個人極限之際，不應該擔心自己哪個動作會走光，這實在不尊重專業。」

還有2016年奧運長跑女將奎格利(Colleen Quigley)也半開玩笑表示希望加入本屆美國奧運隊：「美國隊每位選手都應該擁有一套感覺舒服的比賽服，不必擔心穿上後感到不自在，還得擔心褲檔卡臀、私處輪廓凸顯等問題。」

雖然田徑女選手通常穿著極短褲或三角褲，搭配露臍上衣或背心上場比賽，但對於過度暴露的比基尼線還是令人無法接受，田徑選手兼運動評論員哈奇森(Katelyn Hutchison)質疑：「感覺設計團隊沒有任何女性告知這種下身線條設計會讓私處走光。」奎格利也指出：「設計師似乎對運動員的想要與需要，不是擺在第一位。」

不過奧運撐竿跳冠軍凱蒂·穆恩(Katie Moon)仍在社群媒體 發文為耐吉設計的選手比賽服辯護，並強調自己「不擔心會走光」。

奧運撐竿跳冠軍凱蒂·穆恩在社群媒體發文為Nike的設計辯護，並強調自己「不擔心會走光」。(取自Instagram))

因此許多運動員對於男女選手比賽服裝大有不同，相當不以為然，佛萊什曼半開玩笑表示女選手只是運動場上的展示工具人：「Citius(更快)、Altius(更高)、Fortius(更強)是男性奧運選手的座右銘，但Citius(更快)、Altius(更高)、Fortius(更強)與Sexiest(更性感)卻是女性奧運選手的座右銘。」

奎格利也重申選手服裝的實用性對於比賽至關重要並強調：「這不是巴黎時裝周、這是奧運比賽。」