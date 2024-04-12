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323種醫療用藥短缺 2001年以來最嚴重

記者張聲肇／即時報導
示意圖。（取材自Pexel）
示意圖。（取材自Pexel）

美國健保系統藥劑師學會(American Society of Health-System Pharmacis，ASHP)說，目前有323種醫療用藥供應不足，打破2014年缺藥320種的紀錄，也是2001年開始追蹤藥品短缺數字以來最嚴重情況。

ASHP與猶他州醫藥資訊服務處(Utah Drug Information)的合作調查發現，美國缺藥情況越來越嚴重，且看不出改善的跡象。

學會說，所有種類的藥都有缺貨之虞，最令人擔心的就是連一般注射消毒藥物也缺乏，包括癌症化療藥物，醫院急診及手術部門儲存的急救藥品也不夠。

治療注意力不足過動失調症(ADHD)以及發作性嗜睡症用的adderall是最難追蹤的藥物之一，從2022年10月以後就供應不足。藥品執行署去年秋天說，十幾家製藥廠都說，打算增加adderall的產量，但ASHP指出，這問題持續至今仍未解決。

學會的藥劑師會員說，治療ADHD的藥全國都缺，到現在仍對醫療人員與病患造成問題。

adderall會缺貸，原因之一是新冠疫情期間，用量大增，主要製造商延緩生產，其他廠商又無法達到生產目標。

ASHP在季報中指出，大多數製藥公司都不願透露藥物供應短缺的原因。專家認為，需求快速增加，供應來不及；製藥廠受限；藥材供應鏈受阻，都是因素。

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