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恐嚇殺校內猶太人 康乃爾華裔生認罪

編譯徐薏茹／綜合11日電
康乃爾大學戴姓華裔學生在以哈戰爭後發布恐嚇言論，揚言要謀殺或傷害同校的猶太人，他於10日認罪。(路透)
康乃爾大學戴姓華裔學生在以哈戰爭後發布恐嚇言論，揚言要謀殺或傷害同校的猶太人，他於10日認罪。(路透)

去年以哈衝突爆發後不久，康乃爾大學(Cornell University)一名華裔學生遭控在網路上發布一連串恐嚇言論，揚言要謀殺或傷害同校的猶太人，被依聯邦刑事罪名起訴，該學生於10日認罪。

紐約北區聯邦檢察官辦公室稱，21歲的前康乃爾大學學生戴佳宇(Patrick Jayu Dai，音譯)承認使用州際通訊發布恐嚇訊息，威脅殺害或傷害他人。

戴佳宇來自紐約匹茨福德(Pittsford)，定於8月接受判刑，面臨最高五年徒刑，以及最高25萬元的罰金。

司法部民權處律師克拉克(Kristen Clarke)透過聲明表示：「這名被告因針對康乃爾大學猶太社群發出惡劣、可惡、反猶太主義的暴力威脅，而被追究責任。」

代表戴佳宇的聯邦公共辯護律師皮布爾斯(Lisa Peebles) 10日接受地方電視台WHEC採訪時表示，戴佳宇對此相當懊悔，並且接受該承擔的責任。

犯案當時戴佳宇是計算機科學的大三生，根據檢察官消息，戴佳宇認罪過程中承認於10月28、29日，在有關兄弟會、姊妹會線上論壇的康乃爾大學區匿名發布恐嚇言論。

他威脅要「開槍掃射」康乃爾大學的一間猶太教食堂，並且將「炸毀」一處猶太人住宅。

在一篇貼文中，戴佳宇威脅要「捅刺」任何他在校園看見的猶太男子，並「割開他們的咽喉」，還要性侵猶太女性、將其扔下懸崖，並且斬首猶太幼童；他也提到要攜帶突擊步槍進入校園射殺猶太人。

聯邦調查局(FBI)透過IP位址追查到戴佳宇，他坦承發布威脅言論。

去年10月以哈戰爭爆發後，全美各地的反猶太及反穆斯林言論激增，包括各大學院與大學。

戴佳宇的母親劉冰(Bing Liu，音譯)去年11月曾表示，她認為兒子發布的威脅言論部分是受到藥物影響，她稱兒子一直在服用憂鬱症及焦慮症藥物。

猶太 兄弟會 司法部

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