想為辣椒油註冊專利 華裔商家鳴不平 亞裔名廚被斥霸凌

桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

桃福餐廳老闆、亞裔 名廚張錫鎬本周陷入輿論風暴中心，英國衛報報導，他為了給旗下辣椒油註冊名字專利，給其它同樣銷售自製辣椒油的商家發出了「停止並終止」警告。收到信的辣椒油賣家感到困惑，公眾也對此舉感到驚訝，認為他在霸凌小商家。

起源於中國四川的調味佳品辣椒油近年來登上美國主流市場，不再是只能在中餐裡面用到的調味料，在麵條、披薩甚至冰淇淋上都出現過跨界融合。張錫鎬(David Chang)的餐飲品牌桃福(Momofuku)旗下也有一款脆皮辣椒油，名字就叫「Momofuku Chili Crunch」，他近日向所有產品名字中帶有「chili crunch」或「chile crunch」的商家發出「停止並終止(cease-and-desist)」警告信，並試圖向美國專利商標局(US Patent and Trademark Office, USPTO)註冊該名字的專利。

馬來西亞調味料品牌 Homiah 因為辣椒油產品名字中帶有「chili crunch」而收到桃福餐廳的警告信。(截取自Homiah官網)

收到警告信的商家之一，包括來自紐約、售賣馬來西亞調味品的小商家 Homiah。創始人 Michelle Tew 向衛報表示，她收到的信中稱桃福餐廳是「『chili crunch』和『chile crunch』專利的所有者」，而 Homiah 旗下的兩款產品，包括名為「Homiah Sambal Chili Crunch」的辣椒油，是對其專利的侵犯；她被告知只有90天的時間去停止旗下辣椒油產品對此專利名稱的使用。

Michelle Tew 坦言這讓她很受傷，因為韓裔 的張錫鎬幫助亞洲食品在美國走上主流市場，作為小商家的她卻被針對。在Instagram上她寫到，自己品牌售賣的辣椒油來自馬來西亞檳城、是祖輩世代相傳的家族食譜發展而來，「我很驚訝也很失望，亞洲食物產業裡面如此聞名而被尊重的品牌，會以法律的方式來威脅我這個小型個人品牌，並且針對由我家族歷史和文化衍生出來的產品。」

目前至少有七個品牌收到「停止並終止」警告，其中還包括來自西雅圖、由華裔 夫妻創立的小籠包品牌「MìLà」。

此消息引起亞裔群體的強烈討論。在深受亞裔喜愛的網路社群「Subtle Asian Baking」，許多人留言對張錫鎬的行為表達不滿，並認為亞裔商家之間應該互相幫助，而此舉等同霸凌，敦促他向亞裔社區道歉。有的網友則指出，辣椒油明明來源於四川，不懂為何韓裔的張錫鎬想要為此名字申請專利。

桃福餐廳的辣椒油「Momofuku Chili Crunch」。(截取自桃福餐廳官網)

更為人熟知的辣椒油品牌，比如華人熟知並熱愛的品牌「老乾媽」辣椒油以及華裔高靜(Gao Jing)的辣椒油品牌「Fly by Jing」辣椒油並未受到這一次專利風波的影響，皆因前者產品名字為「Lao Gan Ma Spicy Chili Crisp」，而後者產品名字為「Fly By Jing Sichuan Chili Crisp」，雖然同是辣椒油產品，但是名字中使用了「Crisp」而不是「Crunch」。

沉寂多日，桃福餐廳的發言人針對爭議向媒體表示，此次針對名字專利進行的行動，源於過去幾年看到許多品牌的辣椒油產品被重新改名包裝成「chili crunch」；而在研發辣椒油的時候，桃福專門選擇了一個可以跟其他辣椒油品牌不一樣的名字，並且選擇了「chili crunch」，但此舉並不是要阻礙各品牌的創新。