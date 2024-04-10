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他們不是川粉…封口費案15日開審 她說「川普必遭定罪」

記者顏伶如／即時報導
川普今年2月前往位於曼哈頓的紐約州高院。(路透)
川普今年2月前往位於曼哈頓的紐約州高院。(路透)

前總統川普遭控2016年大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄，被曼哈頓區域檢察官白艾榮(Alvin Bragg)提出34項重罪起訴。雖然辯護律師團不斷使出拖延戰術，包括要求撤銷起訴，但法院仍然維持4月15日開審。福斯新聞網(Fox News)前任女主播梅根凱莉(Megan Kelly)表示，川普必定遭到定罪。

梅根凱莉(9日接受NewsNation新聞網站訪問時指出，川普將會被判處有罪，「我覺得明眼人都看得出來」。她說，「封口案」審理地點在曼哈頓，當地社區拜登總統獲得支持度在87%至92%之間，「那些民眾都不是川粉」。

另一方面，紐約時報10日分析，面對「封口費」案即將開審，檢方與川普辯護律師團對於12名陪審團成員篩選各有盤算；檢方想要的陪審團成員是喜歡收看MSNBC新聞頻道的高學歷民眾，辯方律師心目中的理想陪審團成員則是以警察、清潔工為職業。

陪審團正式成員與候補成員的遴選過程估計耗時至少兩周，最終拍板定案的成員組合，對於「封口費」案判決結果，掌握重要影響。來自曼哈頓所在地紐約郡(New York County)的12名陪審團成員，將決定川普是否以非法手段偽造商業紀錄，掩蓋付錢給成人電影女主角的事實，以避免地下情在大選之前曝光。

紐約時報報導，川普律師期盼陪審團成員當中包括年輕非洲裔男性以及白人上班族男性，特別是來自公職領域的雇員，例如員警、消防隊員以及清潔工，因為這些民眾與司法系統打交道通常留下負面印象，對川普可能抱持同情。川普辯護律師多次強調「封口費」起訴存有政治動機，川普則以「獵巫行動」為這起訴訟定調。

長期以來民調結果顯示，沒有大學學位的民眾通常傾向支持共和黨，因此檢方想要挑選的陪審團成員來自民主黨社區、具備高學歷，喜歡收看MSNBC新聞頻道，也愛收看自由派深夜脫口秀名嘴例如史蒂芬柯柏特(Stephen Colbert)的節目。

川普 曼哈頓 紐約時報

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