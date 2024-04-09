川普女婿庫許納私募基金99%為外資 其中包括郭台銘

前總統川普女婿庫許納(Jared Kushner)。（路透）

曾任白宮 資深顧問的前總統川普女婿庫許納 (Jared Kushner)，成立私募股權基金Affinity Partners如今規模30億，雖在全球金融市場不算重量級，卻因許多投資 者是他在白宮任內的公務接觸對象，引發利益衝突質疑。紐約時報9日報導，根據證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)3月底登記，庫許納私募基金高達99%來自外國投資人，包括沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國等有錢國家政府，富士康(Foxconn)創辦人郭台銘也是投資人之一。

報導指出，Affinity Partners每年向投資人收取大約4000萬管理費(management fees)，即使投資還沒有任何獲利，費用照收；Affinity Partners創立以來，庫許納共計操盤10項投資，累計金額12億元，許多投資對象是海外企業，例如以色列的汽車貸款與金融公司Shlomo Group、位於杜拜的房地產網站Dubizzle Group、慕尼黑電子健身公司EGYM、在巴西擁有千餘家餐廳的阿布達比速食公司Zamp，另外還有位於加州的太陽能公司Mosaic。

紐約時報報導，庫許納私募基金擁有外國投資的規模與集資速度先前不曾曝光，川普積極爭取二度入主白宮，美國外交政策可能因為川普執政出現改變，庫許納的海外事業再次面臨檢視。

舉例來說，Shlomo Group負責人包括以色列國內唯一一家戰艦製造廠，生產船艦曾經使用在加薩戰爭，如此一來，庫許納等於跟以色列軍事包商做生意。

庫許納上個月宣布，Affinity Partners創立以來最大筆生意將是規模5億元的投資計畫，在塞爾維亞興建酒店與公寓大樓，並在阿爾巴尼亞地中海沿岸蓋豪宅。

紐約時報報導，庫許納在川普執政期間擔任白宮資深顧問，與塞爾維亞總統、阿爾巴尼亞總理建立直接關係，讓Albania當地投資計畫因此受益。

43歲的庫許納受訪時說：「我們向來遵守法律與規定。」他說，從政期間學到的教訓是，他人看法(perception)雖然重要，但無法控制別人要如何議論或報導。