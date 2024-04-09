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北美日食掀狂熱 洋基球員賽前目睹天文奇景

中央社／紐約8日電
紐約市8日出現日偏食，作客洋基球場的邁阿密馬林魚隊職員戴上專用眼鏡，觀賞難得一見的天文現象。(中央社)
紐約市8日出現日偏食，作客洋基球場的邁阿密馬林魚隊職員戴上專用眼鏡，觀賞難得一見的天文現象。(中央社)

北美洲8日陷入日全食狂熱，大批民眾爭睹。紐約市可見日偏食，洋基球場賽前取消打擊練習，隊職員與媒體紛紛戴上專用眼鏡，在場上觀賞這個錯過再等20年的天文現象。

2024年北美日全食於美東時間8日下午2時7分出現在墨西哥太平洋海岸，一路往東北方向移動，穿過德州等美國15個州後，從加拿大紐芬蘭（Newfoundland）附近離開北美大陸。

紐約州在日食帶上，但最佳觀測地點是美加邊界的尼加拉瀑布及水牛城（Buffalo）、雪城（Syracuse）等上州城市。紐約市只能看到日偏食，美東時間下午3時25分，月球遮蔽太陽範圍達90%，可惜局部多雲遮擋部分視線。

洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）賽前在更衣室與媒體分享肘傷復原進度，及對美國職棒大聯盟投手受傷日益普遍的看法。訪談結束後，他拿著觀測眼鏡到休息區一睹尚未達高峰的日偏食，發出讚嘆聲後回室內講電話。

紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）特地應景戴上日食眼鏡出席賽前記者會。

布恩說：「我的兒子訂購一些很炫的眼鏡，結果8日找不到，所以他不是很高興，因為這是大概20年才發生一次的事。換做是我不會那麼生氣，覺得能親眼目睹很酷。」

紐約市日偏食始於美東時間下午2時10分，4時36分結束，為時近2個半小時。為防止天文現象影響球員賽前準備，此役取消場上打擊練習，下午3時25分月球遮蔽太陽範圍最大時天色昏暗，洋基球場本壘附近聚集大批媒體與隊職員仰頭觀察天象，或用手機隔著觀測眼鏡拍照。

洋基與作客的邁阿密馬林魚球員偷得浮生半日閒，蘇鐸（Juan Soto）、阿拉耶茲（Luis Arraez）等明星選手觀賞日偏食之餘，索性留在場上話家常。

美國上次經歷日全食是2017年8月，當時紐約市也只能看到日偏食。

根據洋基球團提供的資料，下次橫跨美國的日全食將發生在2045年8月，紐約市依舊不在全食帶上。紐約市民若要在這座城市目睹日全食，必須等到2079年5月。

這場比賽原訂下午2時5分開打，但大聯盟官方著眼於日食可能影響比賽進行，上周改變主意，決定8日所有比賽都安排在日食過後的時間。洋基對馬林魚系列賽首戰改到晚間6時5分開打，球迷失去一邊看比賽，一邊欣賞日偏食景象的機會。

紐約市8日出現日偏食，洋基球場賽前取消場上打擊練習，內野一片空蕩，外野大螢幕播放...
紐約市8日出現日偏食，洋基球場賽前取消場上打擊練習，內野一片空蕩，外野大螢幕播放月球遮蔽太陽圖示。(中央社)

洋基 紐約市 日全食

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北美日全食持續4分28秒 上千萬人目睹歡呼…下次要等到2044年

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