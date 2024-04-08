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日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？

日全食最後行前通知：如何用手機拍出奇蹟美照？

世界新聞網尤昱程／即時報導
日全食美景。（路透）
日全食美景。（路透）

美東時間8日將會發生難得的日全食天相，許多民眾為此搶破頭訂旅館、早早準備好專用墨鏡，為的就是不想錯過要再等幾十年的奇觀，

除了以肉眼觀測、肉體親身感知，透過相機留住這個特別的瞬間也是必備環節之一，儘管大多數拍得唯美的照片是用專業相機拍攝，你還是有機會透過手中的智慧型手機拍下不錯的照片。

擔心自己拍照技術不好？別擔心，世界新聞網特別為你整理出時代雜誌（Time）分享的智慧型手機拍出日全食的小訣竅：

自己設定對焦和曝光

點按螢幕對焦後，正方形框框的右邊可以調整曝光。（記者尤昱程／攝影）
點按螢幕對焦後，正方形框框的右邊可以調整曝光。（記者尤昱程／攝影）

雖然大多數智慧型手機都會自動對焦，但通常效果不佳，你可以通過在螢幕上點擊來手動設定焦點；曝光也是同樣的道理，雖然有自動功能，但你可能需要手動調整這一設定讓照片更加符合你的要求。

在iPhone上，在你點擊螢幕設定好焦點後，焦點框的右邊會出現一個小太陽圖標，上下拖動此圖標可以調整曝光。在Android手機上，長按你所需的焦點後，左右拖動就可以調整焦點。

使用連拍模式捕捉「鑽石戒指」

在日全食接近完全覆蓋太陽之前和完全覆蓋結束之後，最後一束太陽光會與月球其餘部分的薄環結合在一起，形成了「鑽戒」的外觀。這個最具標誌性的畫面只持續幾秒鐘，因此你可能需要使用連拍模式來確保捕捉到它。

影音來源: YouTube BradTem Robocars +

切記 不要太過放大 

太陽在手機的螢幕中看起來會很小，這讓人很容易放大，大多數智能手機都具有2-5倍的光學變焦，但是超過這個範圍的放大只會使圖像變得像素化，導致畫質不佳。

如果你想用智慧型手機拍攝太陽的特寫照片，可以考慮購買望遠鏡鏡頭附件。但是，除非該附件配有堅固的太陽遮光罩，否則在太陽完全被遮蔽之前不要使用附件。這樣做會損壞您的智能手機鏡頭。

拍攝周圍環境 紀錄瞬間 

拍攝周遭發生的一切也是不錯的選擇。（路透）
拍攝周遭發生的一切也是不錯的選擇。（路透）

由於使用智慧型手機拍攝日全食的照片可能會很難拍攝得很好，若對自己拍攝技術真的沒有把握，可以試試拍攝你周圍環境的照片。例如一群觀看日全食的人，或者拍攝仰望的人們，都將會是不錯的方式。

觀看日全食時 必須戴上保護性的眼鏡

觀看日全食務必配戴專用眼鏡。（路透）
觀看日全食務必配戴專用眼鏡。（路透）

最後最重要的提醒，觀看日全食時，必須戴上保護性的日食眼鏡，以避免受到太陽光的眼睛損傷。你也可以將一副備用日食眼鏡放在手機鏡頭上，以防止光線損壞鏡頭，並防止您的照片過曝。

掌握以上幾點，相信你也能拍攝出讓朋友稱羨的漂亮照片！

日全食 智慧型手機 世界新聞網

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