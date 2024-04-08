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「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

中美財長會後 中國預告經濟、金融工作組會議月中登場

記者陳政錄／即時報導
中國財政部長藍佛安（右）7日晚和美國財政部長葉倫進行會談。(澎湃新聞)
中國財政部長藍佛安（右）7日晚和美國財政部長葉倫進行會談。(澎湃新聞)

財政部葉倫訪中，在7日晚間進行了中美財長會，據會後中國財政部「相關負責人」表示，中方明確表達了對美方制裁限制中國企業、對華加徵關稅、對華投資限制等措施的嚴重關切，並達成有關中美經濟、金融工作組的新的共識成果，下一步，兩個工作組的會議擬於4月中旬在華盛頓特區舉行。

葉倫4到9日訪中，在7日上午與中國國務院總理李強舉行會見後，當晚和中國財長藍佛安舉行會談，8日繼續和中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝舉行會見，並舉辦記者會。

據中國財政部8日發布訊息，藍佛安和葉倫就中美宏觀經濟情勢、雙邊經濟關係及合作應對全球性挑戰等議題交換了意見；中國人民銀行也發布稱，潘功勝和葉倫就兩國經濟金融形勢、貨幣政策、金融穩定、可持續金融、國際 金融治理等共同關心的經濟金融議題交換了意見。

接著，中國財政部進一步發布，財政部「相關負責人」就葉倫訪華情況「答媒體詢問」。中國財政部相關負責人說，會談中， 雙方一致同意，共同落實兩國元首重要共識，持續加強經濟、金融領域溝通合作，致力於為兩國企業雙向貿易、投資活動創造良好環境，促進中美經濟關係健康穩定發展。

中國財政部相關負責人繼續指出，中國重點向美方介紹了中國經濟情勢與政策，美方也就美國的宏觀經濟情勢進行了介紹。關於應對全球挑戰，中美雙方就發展中國家債務處理、世界銀行改革、國際貨幣基金組織治理改革、反洗錢和反恐怖主義融資等全球性挑戰議題深入交換意見，同意在多邊管道下就相關議題繼續保持溝通與合作。

至於雙方關切的議題，中國財政部相關負責人稱，雙方認為，每個國家都有維護國家安全的合理需要，但中方強調，不應泛化「國家安全」概念，以所謂「多元化」為由衝擊兩國及全球正常貿易投資往來和產供鏈穩定。

中國財政部相關負責人表示，中方明確表達了對美方制裁限制中國企業、對華加徵關稅、對華投資限制等措施的嚴重關切，指出這些措施損害中國企業和民眾的正當權益，也不利於美國企業和民眾的福祉。中方歡迎美方關於無意尋求對華脫鉤的表態，希望美方採取實際行動，停止制裁限制中國企業。 針對美方提出的產能過剩等問題，中方進行了充分回應。

關於成果，中國財政部相關負責人說，雙方重申了11月舊金山會談達成的「加強溝通」、「防範脫鉤」、「應對共同挑戰」三點共識，並達成以下新的共識成果：一是由兩國財政部牽頭，在中美經濟工作組框架下就兩國及全球經濟平衡成長議題進行交流。二是由中國人民銀行和美國財政部牽頭，在金融工作組架構下持續進行金融穩定、永續金融、反洗錢等議題交流。

關於下一步安排，中國財政部相關負責人表示，雙方工作層將在經濟、金融工作組下持續推展落實上述共識。兩個工作組的第四次會議擬於4月中旬在華盛頓特區舉行的世界銀行/國際貨幣基金春季會議期間分別舉行。

財政部 葉倫 投資

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